Rezultat excelent pentru Ramona Verman la Campionatul Mondial! Ce au făcut Alexia Dospin, Elena Taloș și Alina Rotaru

Rezultat excelent pentru Ramona Verman la Campionatul Mondial! Ce au făcut Alexia Dospin, Elena Taloș și Alina Rotaru Atletism
Mondialele în sală au loc în Polonia, la Torun.

UPDATE Atletul Rareş Toader s-a clasat, duminică, pe locul 12 în finală la aruncarea greutăţii, la Campionatul Mondial de sală din Polonia. România a avut cinci reprezentanţi în competiţie, care nu au reuşit însă să urce pe podium. Cea mai bună aruncare a sportivului tricolor din trei reuşite a măsurat 19.91 metri, cu care s-a clasat pe locul 12.

Atleta Ramona Verman (vezi galeria foto de mai sus) s-a clasat, duminică, pe locul 6, în finala probei de săritură în lungime, cu cea mai bună performanţă personală, la Campionatul Mondial de sală din Polonia. 

Alina Rotaru Kottmann a reuşit doar două sărituri şi a încheiat pe locul 11.

Personal best pentru Ramona Verman la săritura în lungime

Ramona Verman a reuşit toate cele şase încercări, iar cea mai bună, penultima, a măsurat 6.72 metri, cea mai bună performanţă personală, cu care s-a clasat pe locul 6.

La rândul său, Alina Rotaru Kottman a fost pe poziţia a 11-a, reuşind doar două sărituri (6.42 şi 6.45 metri).

Pe podium au urcat, în ordine, Agate de Sousa (Portugalia, 6.92 metri), Larissa Iapichino (Italia, 6.87) şi Natalia Linares (Columbia, 6.80).

Tot duminică, România va mai avea reprezentare în finală la aruncarea greutăţii, prin Rareş Toader.

Rezultatele româncelor de la triplusalt: aur pentru Cuba

Sâmbătă, în finală la triplusalt, Elena Taloş s-a clasat pe locul 9 (13.98 metri), iar Alexia Dospin (vezi galeria foto de mai sus) a fost pe locul 13 (13.20).

Medalia de aur a fost câştigată de cubaneza Leyenis Perez Hernandez, cu 14,95 metri, campioana mondială de anul trecut de la Nanjing (indoor) şi Tokyo (aer liber). 

Argintul a revenit atletei venezuelene Yulimas Rojas, cu 14,86 metri, iar bronzul a fost obţinut de senegaleza Saly Sarr, cu 14,70 metri.

La CM de sală de la Torun, care se încheie duminică, participă peste 500 de sportivi din 118 naţiuni.

La ediţia din 2025 a CM de sală, România nu a obţinut nicio medalie, cea mai bună clasare fiind a Alinei Rotaru Kottmann (locul 5, lungime). Ultimele medalii tricolore au fost câştigate în 2016 (Andrei Gag – argint la aruncarea greutăţii; bronz - ştafeta feminină 4x400 metri), informează news.ro.

IDF: „Iranul are rachete capabile să ajungă la Londra, Paris sau Berlin”. Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei
Încă un puști român de 17 ani joacă titular în MLS! ”Pas cu pas” pentru ”cel mai tânăr jucător din istoria clubului”
Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. În ei ne punem încredere la Istanbul! LOTUL convocat de Lucescu
Fața la joc! e ACUM în direct la Pro TV | Raluka, Raț și Oprian sunt invitații lui Ștucan
GOOOOOL după o eroare uriașă în Newcastle - Sunderland, cu un 1-9 de poveste în Tyne–Wear derby, ACUM pe VOYO!
Turcia - România | Armele tricolorilor, puse pe tapet de un fost campion cu Dinamo
"M-au înjurat de m-au nenorocit" Raluka povestește ce a pățit după ce a intonat imnul României pe Arena Națională
Turcii au văzut cum arată lotul României pentru baraj și au reacționat în două cuvinte

Emil Boc a văzut cum a gafat Căbuz și i-a transmis portarului un mesaj după FC Argeș - ”U” Cluj: ”Sincer îți spun”

Dinamo a anunțat decizia în cazul "marii supărări" Adrian Mazilu

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Modificare de urgență în lotul României pentru barajul cu Turcia

Iranul a surprins toată planeta: cum au fost primite fotbalistele „trădătoare“ la revenirea în țară



Turcia - România | Armele tricolorilor, puse pe tapet de un fost campion cu Dinamo
"M-au înjurat de m-au nenorocit" Raluka povestește ce a pățit după ce a intonat imnul României pe Arena Națională
Turcii l-au convins să semneze într-un hotel din București. "100.000 de dolari, am urcat la etajul 14. Apoi mi-au dat avion privat"
Fața la joc! e ACUM în direct la Pro TV | Raluka, Raț și Oprian sunt invitații lui Ștucan
GOOOOOL după o eroare uriașă în Newcastle - Sunderland, cu un 1-9 de poveste în Tyne–Wear derby, ACUM pe VOYO!
Alexia Dospin, Ramona Verman, Alina Rotaru, Elena Taloș și Rareș Toader, la Campionatele Mondiale de atletism!
Ramona Verman, regina Europei! Medalie de aur la săritura în lungime pentru atleta noastră
"Spune-mi o adversară imposibil de învins!" Alina Rotaru a dat un singur nume: o vedetă a lumii
Ce a simțit Alina Rotaru în cel mai greu moment al carierei: "Durere fulgerătoare! Am crezut că s-a terminat"
REPORTAJ | O zi din viața campionului european, Rareș Toader. Secretul succesului, dezvăluit pentru Sport.ro: „În spatele unei forțe extraordinare stă o minte echilibrată”
Pe ce loc a încheiat campionul european Rareș Toader concursul la aruncarea greutății de la Mondialele de la Tokyo
stirileprotv Aeroportul izolat unde „parchează” toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

stirileprotv IDF: „Iranul are rachete capabile să ajungă la Londra, Paris sau Berlin”. Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei

stirileprotv Condiția pusă de iranieni pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu. Anunțul Teheranului

