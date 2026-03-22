GOOOOOL după o eroare uriașă în Newcastle - Sunderland, cu un 1-9 de poveste în Tyne–Wear derby, ACUM pe VOYO!

Fața la joc! e ACUM în direct la Pro TV | Raluka, Raț și Oprian sunt invitații lui Ștucan

Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. În ei ne punem încredere la Istanbul! LOTUL convocat de Lucescu

UPDATE Atletul Rareş Toader s-a clasat, duminică, pe locul 12 în finală la aruncarea greutăţii, la Campionatul Mondial de sală din Polonia. România a avut cinci reprezentanţi în competiţie, care nu au reuşit însă să urce pe podium. Cea mai bună aruncare a sportivului tricolor din trei reuşite a măsurat 19.91 metri, cu care s-a clasat pe locul 12.

Știrea inițială

Atleta Ramona Verman (vezi galeria foto de mai sus) s-a clasat, duminică, pe locul 6, în finala probei de săritură în lungime, cu cea mai bună performanţă personală, la Campionatul Mondial de sală din Polonia.

Alina Rotaru Kottmann a reuşit doar două sărituri şi a încheiat pe locul 11.

Personal best pentru Ramona Verman la săritura în lungime

Ramona Verman a reuşit toate cele şase încercări, iar cea mai bună, penultima, a măsurat 6.72 metri, cea mai bună performanţă personală, cu care s-a clasat pe locul 6.

La rândul său, Alina Rotaru Kottman a fost pe poziţia a 11-a, reuşind doar două sărituri (6.42 şi 6.45 metri).

Pe podium au urcat, în ordine, Agate de Sousa (Portugalia, 6.92 metri), Larissa Iapichino (Italia, 6.87) şi Natalia Linares (Columbia, 6.80).