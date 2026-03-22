După excelenta performanță de la Coolangatta (Australia), Francesca Alupei și Beata Vaida au participat în aceste zile la turneul de volei pe plajă Challenge de la Tlaxcala din Mexic.

🏐 VOLEI PE NISIP

⭕ Francesca Alupei și Beata Vaida s-au oprit în optimile de finală ale turneului Challenge de la Tlaxcala (Mexic).

”Francesca a jucat răcită, cu febră”

În condițiile în care Francesca a jucat răcită, cu febră, perechea ”tricoloră” nu a mai făcut față adversarilor din ce în ce mai puternici.

Francesca și Beata au cedat în fața americancelor Geena Urango / Megan Rice, favoritele 22, cu 0-2 (18-21, 10-21).

Pentru parcursul din Mexic, elevele antrenorului Adrian Pricop au obținut 460 de puncte și au intrat în posesia unui premiu de 3.250 dolari”, a postat Federația Română de Volei.

Francesca Alupei și Beata Vaida sunt legitimate la CSM București.

Meciurile jucate de Francesca Alupei și Beata Vaida în Mexic

Grupe: 2-0 (21-16, 21-13) cu Anniina Parkkinen / Valma Vilhelmiina Prihti (Finlanda)

Grupe: 0-2 (22-24, 17-21) cu Melanie Paul / Lea Sophue Kunst (Germania, favorite numărul 2)

Șaisprezecimi: 2-0 (22-20, 21-16) cu Kamila Tan / Katherine Reilly (SUA)

Optimi: 0-2 (18-21, 10-21) cu Geena Urango / Megan Rice (SUA)