Tânăra, multiplă campioană națională, este elevă în clasa a X-a și se pregătește pentru admiterea la Academia de Poliție. Silvia Pomană are 17 ani, e componentă a lotului național și practică judo de la 7 ani. Din copilărie fata a fost atrasă de sporturile de contact. „Am vrut să fac box, mi-a plăcut foarte mult, mă uitam la meciuri, la Wrestling, când eram mică, îmi plăcea foarte mult, eram pasionată”, declară Silvia Pomană, componentă a lotului național de judo.

Pentru că la box o primeau doar la 12 ani, mama sa a dus-o la judo și așa a început aventura ei pe tatami. „Mama mi-a spus că <<faci judo până la 12 ani și vedem ce alegi>>. Când am împlinit 12 ani, m-a întrebat <<Ce vrei să faci judo sau box?>> și i-am spus că nu pot am muncit de la 7 ani până la 12 la judo, de ce să las tot pentru box, nu” continuă sportiva din Focșani.

Silvia Pomana zâmbește când vorbește despre cât a durat cea mai scurtă luptă din carieră

„Cred că în jur de 10 secunde! S-a întâmplat la Cupa Europeană de la Zagreb, unde m-am bătut cu o sportivă din Ucraina. Nici nu am apucat să mă încălzesc că am terminat meciul” - Silvia Pomană, componentă a lotului național de judo. Judoka susținută de Federația Română de Judo este elevă în clasa a X , dar știe deja ce va face după ce va termina liceul.

„Vreau să merg la Academia de Poliție pe partea de jandarmerie, să am o meserie. Și sportul mă ajută mult, dar pentru asta trebuie să învăț foarte bine și să iau BAC-ul” - Silvia Pomană, componentă a lotului național de judo. Silvia Pomană face parte din lotul național feminin de cadete și junioare, de la Focșani, acolo unde este pregătită de antrenorii Adrian Moldoveanu și Marinel Palade.

Tânăra este triplă campioană națională, de două ori la cadete și o data la junioare, este vicecampioană de junioare și are multiple medalii de bronz la seniori și tineret. Ca mulți alți sportivi de performanță, fata are superstiții. “De fiecare data când mă bat în kimono-ul albastru, mă simt mult mai bine am mai multă încredere în mine, când mă bat în alb nu îmi place” -- Silvia Pomană, componentă a lotului național de judo.