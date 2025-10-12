NEWS ALERT Recordul național al României la maraton vechi de jumătate de secol, doborât azi la Maratonul București!

Recordul național al României la maraton vechi de jumătate de secol, doborât azi la Maratonul București! Atletism
Alexandru Hațieganu
Nicolae Soare a făcut cursa vieții.

Nicolae SoareCătălin Andreicamaratonrecord nationalalexandru corneschi
Atletul Nicolae Soare (34 de ani) a reușit astăzi, la Maratonul București, să doboare recordul național vechi de aproape jumătate de secol!

Cu un timp de 2:11:58, Soare, câștigătorul Maratonului București, a depășit performanța din 1978, deținută de Cătălin Andreica, 2:12:30.

Recordul României la maraton, vechi de aproape jumătate de secol: Alexandru Corneschi l-a comentat la Poveștile Sport.ro

Alexandru Corneschi s-a apropiat la un minut și nouă secunde de recordul național al României în proba de maraton.

Zilele trecute, comentând recordul României la maraton, vechi de patruzeci și șapte de ani, Alexandru Corneschi a spus următoarele, în emisiunea Poveștile Sport.ro

„Nu e de neclintit recordul. Nu am făcut sport sau nu m-am dus cu ideea de a doborî recordul național.

E o împlinire pentru orice sportiv să doboare orice record care stă în picioare de zeci de ani. Era frumos să îl dobor. Nu e foarte departe. Față de recordul meu personal, e vorba de o secundă și puțin per kilometru.

Poate că, pentru un alergător amator, nu pare mare lucru, dar, pentru un sportiv de performanță, să dai jos câte o secundă per fiecare kilometru e muncă. Nu e imposibil, dar necesită dedicare”.

