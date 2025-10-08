Maratonistul Alexandru Corneschi (34 de ani) a fost invitatul lui Andru Nenciu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.
Alergătorul român născut la Botoșani a emoționat printr-o confesiune făcută în exclusivitate pentru Sport.ro.
Alexandru Corneschi a inspirat o schimbare drastică în viața unui tătic
Întrebat despre cel mai frumos compliment pe care l-a primit, în raport cu activitatea sa în atletism, Alexandru Corneschi a povestit:
„S-a întâmplat în urmă cu câțiva ani. În 2016, lucram la un magazin cu articole sportive. A venit un domn la magazin pentru a-i cumpăra ceva pentru școală fiicei sale. Fetița lui mă cunoștea de pe internet.
Domnul cred că avea undeva la 120 de kilograme, era un om corpolent. A ajuns acasă, iar fetița i-a spus: 'când o să mă fac mare, vreau să fiu ca Alex Corneschi.'
A slăbit 35-40 de kilograme pentru a-i fi exemplu fiicei sale
Domnul s-a ambiționat, s-a apucat de sport, iar, după un an de zile, ne-am întâlnit și a venit cu aceeași pereche de pantaloni cu care venise alături de fetiță. Îi avea prinși aproape de două ori. Mi-a spus: 'm-ai ambiționat, pentru că fetița mea mi-a spus că vrea să fie ca tine, iar eu mi-am zis că vreau să fiu eu exemplul fetiței, așa că m-am apucat de mișcare.'
A slăbit aproximativ 35-40 de kilograme. A fost cea mai frumoasă bucurie a mea. Ne mai vedem și acum, e alergător, ne salutăm, ne felicităm și ne continuăm drumul,” s-a destăinuit Alexandru Corneschi, în emisiunea Poveștile Sport.ro.
- 2h13,39 e recordul lui Alex Corneschi la maraton (25 septembrie 2022)
- 2h12,30 e recordul României la maraton și îi aparține lui Cătălin Andreica (9 martie 1978)
Alex Corneschi, la Poveștile Sport.ro
Multiplu campion al României, atletul în vârstă de 34 de ani povestește experiența sa de la Maratonul din Berlin, de luna trecută, dar vorbește și despre bornele atinse în carieră. Născut în Botoșani, Corneschi subliniază câteva nume care i-au marcat cariera, istorisește un episod care l-a impresionat - 'a fost cel mai frumos compliment primit' - și răspunde prompt în rubrica "Întrebări - Fulger".
Tot la Poveștile Sport.ro, emisiune difuzată în fiecare săptămână de Sport.ro și VOYO, Alex Corneschi face o incursiune în trecut printre câteva fotografii de suflet.
