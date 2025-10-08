Maratonistul Alexandru Corneschi (34 de ani) a fost invitatul lui Andru Nenciu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Alergătorul român născut la Botoșani a emoționat printr-o confesiune făcută în exclusivitate pentru Sport.ro.

Alexandru Corneschi a inspirat o schimbare drastică în viața unui tătic

Întrebat despre cel mai frumos compliment pe care l-a primit, în raport cu activitatea sa în atletism, Alexandru Corneschi a povestit:

„S-a întâmplat în urmă cu câțiva ani. În 2016, lucram la un magazin cu articole sportive. A venit un domn la magazin pentru a-i cumpăra ceva pentru școală fiicei sale. Fetița lui mă cunoștea de pe internet.

Domnul cred că avea undeva la 120 de kilograme, era un om corpolent. A ajuns acasă, iar fetița i-a spus: 'când o să mă fac mare, vreau să fiu ca Alex Corneschi.'