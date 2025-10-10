VIDEO EXCLUSIV Recordul României la maraton, vechi de aproape jumătate de secol: Alexandru Corneschi l-a comentat la Poveștile Sport.ro

Recordul Rom&acirc;niei la maraton, vechi de aproape jumătate de secol: Alexandru Corneschi l-a comentat la Poveștile Sport.ro Atletism
Marcu Czentye
Alexandru Corneschi, la Poveștile Sport.ro, despre recordul României la maraton, care stă să împlinească jumătate de secol.

Alexandru Corneschi s-a apropiat la un minut și nouă secunde de recordul național al României în proba de maraton.

Recordul datează din 1978, când Cătălin Andreica termina proba de maraton în două ore, douăsprezce minute și treizeci de secunde.

Recordul României la maraton, vechi de 47 de ani

În urmă cu trei ani, maratonistul Alexandru Corneschi a alergat cei 42,195 kilometri în două ore, treisprezece minute și treizeci și nouă de secunde.

  • 2h13,39 e recordul lui Alex Corneschi la maraton (25 septembrie 2022)
  • 2h12,30 e recordul României la maraton și îi aparține lui Cătălin Andreica (9 martie 1978)

Comentând recordul României la maraton, vechi de patruzeci și șapte de ani, Alexandru Corneschi a spus următoarele, în emisiunea Poveștile Sport.ro: „Nu e de neclintit recordul. Nu am făcut sport sau nu m-am dus cu ideea de a doborî recordul național.

„Recordul nu e de neclintit. Nu e foarte departe.”

E o împlinire pentru orice sportiv să doboare orice record care stă în picioare de zeci de ani. Era frumos să îl dobor. Nu e foarte departe. Față de recordul meu personal, e vorba de o secundă și puțin per kilometru.

Poate că, pentru un alergător amator, nu pare mare lucru, dar, pentru un sportiv de performanță, să dai jos câte o secundă per fiecare kilometru e muncă. Nu e imposibil, dar necesită dedicare,” s-a pronunțat Alexandru Corneschi, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Alexandru Corneschi, trei maratoane terminate în sub 2 ore și 15 minute

  • 2022: Maratonul de la Hamburg – 2 ore, 14 minute și o secundă
  • 2022: Maratonul de la Berlin – 2 ore, 13 minute și 39 de secunde
  • 2023: Maratonul de la Sevilla – 2 ore, 14 minute și 17 secunde

Alexandru Corneschi

  • Alexandru Corneschi 18
