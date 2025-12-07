Kenyanul John Korir (29 de ani), deja câştigător al maratoanelor din Chicago şi Boston, s-a impus duminică pe străzile din Valencia cu un timp de 2 ore 2 minute și 24 de secunde. Cursa a fost transmisă în direct pe VOYO.

John Korir, victorie spectaculoasă la maratonul de la Valencia

Câştigător al maratonului din Chicago (2024) şi al celui din Boston în acest an, kenyanul s-a impus în faţa germanului Amanal Petros (2 ore 4 minute și 3 secunde) şi a norvegianului Awet Kibrab (2 ore 4 minute și 24 de secunde).

La feminin, Joyciline Jepkosgei a câștigat cu un timp de 2 ore și 14 minute, informează news.ro. La 31 de ani, kenyanca îşi depăşeşte recordul la această distanţă cu peste 2 secunde, ea fiind prima femeie care a trecut bariera de 30 de minute la 10 km în 2017.

Pe străzile din Valencia, ea a devansat-o pe campioana olimpică din 2021 şi proaspăta campioană mondială de la Tokyo, Peres Jepchirchir, care a terminat pe locul al doilea cu un timp de 2 ore, 14 minute și 43 de secunde.

Belgianca Chloe Herbiet, campioană europeană la semi-maraton, a ocupat locul al treilea cu un timp de 2 ore, 20 de minute și 38 de secunde.

Locul 54 pentru Alexandru Nicolae Soare

Alexandru Nicolae Soare (34 de ani) a fost singurul reprezentant al României la maratonul de la Valencia. Atletul român a reușit să se claseze pe locul 54. Soare a înregistrat un timp de 2 ore, 13 minute și 8 secunde.

