Maratonul București, performanță remarcabilă: cifrele evenimentului, spectaculoase!

De la o cursă la care au venit doar câteva sute de oameni, acum 17 ani, când doar „nebunii“ alergau la noi, astăzi, Maratonul București a devenit cel mai mare eveniment destinat sportului de masă din România. Iar în acest an s-a atins și o performanță spectaculoasă! Pentru că probele de 21 de kilometri și de 42 de kilometri, cele mai dificile, și-au epuizat locurile, în întregime, cu aproape două săptămâni înainte de start, în weekendul de 11-12 octombrie.

Valeria Răcilă van Groningen (68 de ani) și-a câștigat definitiv locul în istoria sportului românesc. Mai întâi, în calitate de campioană olimpică la canotaj, în 1984, la Los Angeles. Apoi, ca organizator al Maratonului Internațional București, eveniment pe care a avut curajul de a-l „resuscita“, în 2008.

Valeria Răcilă, mândră de cum a crescut Maratonul București

Fosta campioană olimpică, Valeria Răcilă van Groningen, a prefațat Maratonul București 2025, care urmează să aibă loc, în weekendul de 11-12 octombrie.

„Ne bucurăm că Maratonul Bucuresti a crescut constant si frumos de la an la an, dezvoltând în jurul lui o comunitate ce crede în perfomanță. Este o dovadă că sportul are puterea de a uni, de a inspira și de a transforma mentalități. Raiffeisen Bank Bucharest Marathon este despre oameni, despre echilibru, despre viitor“, a declarat fosta campioană olimpică.

Traseul parcurge zonele turistice ale orașului

Cu un traseu care parcurge puncte-cheie ale Bucureștiului – Piața Constituției, Soseaua Kiseleff, Bulevardul Regina Elisabeta, Parcul Cismigiu, Calea Victoriei, Bulevardul Unirii și alte zone emblematice – evenimentul oferă participanților nu doar o competiție, ci și o experiență culturală și urbană autentică.

12.000 de alergători sunt așteptați să participe la această ediție, consolidând statutul de eveniment sportiv internațional de top în Europa Centrală si de Est. Ca o recunoaștere a standardelor si a impactului său global, evenimentul deține certificarea World Athletics Road Race Label, iar în 2024 a găzduit Campionatul Mondial de Maraton Masters - primul Campionat Mondial dedicat unei probe atletice olimpice desfășurat vreodată în România.

Programul și cifrele evenimentului

Sâmbătă, 11 octombrie vor avea loc cursele 10 km Individual Vodafone și Cursa Populară EY România (2,5 km).

Duminică, 12 octombrie este dedicată curselor: cursa 42 km Raiffeisen Bank, Cursa 21 km Autonom, Cursa Ștafetă E.ON Energie România.

*Sunt așteptați 12.000 de alergători la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon;

*Înscrierile online sunt deschise până marți, 07 octombrie, în limita locurilor disponibile;

*Kiturile de concurs pot fi ridicate în cadrul Sport & Expo Village, în Piața Constituției, începând de joi, 09 octombrie, orele 16.00;

*17 cauze sociale sunt susținute de Maratonul București și de alergători;

*Sport & Expo Village este o destinație populară pentru alergători, sponsori și până la 18.000 de vizitatori și pasionați de sport. Situat în Piața Constituției, este locul de unde se poate ridica kitul de concurs;

*Aproximativ 600 de voluntari se vor afla pe traseele curselor (inclusiv la punctele de start & finish), în zilele de eveniment;

*Pe traseu vor fi 10 puncte de divertisment și 4 puncte de hidratare;

*Traseele pentru toate cursele au startul în centrul Bucureștiului, în Piața Constituției, iar hărțile sunt disponibile pe site-ul www.bucharest-marathon.com.

Spectatorii, invitați să savureze spectacolul

Spectatorii sunt bineveniți să iasă și să încurajeze miile de participanți care vor alerga prin centrul Bucureștiului.

Participanții la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon vor primi și anul acesta albume foto personalizate. Albumele vor putea fi descărcate de pe adresa runinbucharest.com/photos.

