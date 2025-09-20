Spaniola Maria Perez, deţinătoarea titlului, şi brazilianul Caio Bonfim, vicecampion olimpic la Paris, au cucerit medaliile de aur la 20 km marş, sâmbătă dimineaţa, la Campionatele Mondiale de la Tokyo, informează AFP.

La o săptămână după succesul său la 35 km marş, Maria Perez (29 ani) s-a impus în 1h 25 min 54 sec , cel mai bun timp al său din acest sezon, în faţa mexicancei Alegna Gonzalez (1h 26 min 06 sec) şi japonezei Nanoko Fujii (1h 26 min 18 sec), medaliate cu argint, respectiv bronz.

Maria Perez, al doilea titlu mondial la rând la 20 km marș



Maria Perez reuşeşte astfel să reediteze performanţa reuşită în urmă cu doi ani la Mondialele de la Budapesta, unde a urcat de asemenea pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la 20 km şi 35 km marş.

La masculin, totul s-a jucat la kilometrul 18: în timp ce spaniolul Paul McGrath era în frunte, Caio Bonfim (aflat pe locul 4, la 17 secunde) a ţâşnit ca o rachetă şi-a depăşit toţi adversarii pe ultimii doi kilometri, pentru a încheia cursa într-un mod fulminant, trecând linia de sosire în 1h 18 min 35 sec.

Caio Bonfim, fotbalistul cu mamă campioană la atletism devenit acum și el campion



Caio Bonfim (34 ani), medaliat cu bronz la ultimele Campionate Mondiale, i-a devansat pe chinezul Wang Zhaozhao (1h 18 min 43 sec) şi pe Paul McGrath (1h 18 min 45 sec), pentru a aduce Braziliei primul titlu mondial la marş din istoria sa.

După victorie, Caio Bonfim a mărturisit că şi-a pierdut verigheta la kilometrul 3 al cursei, dar a precizat că, în ciuda ghinionului, soţia sa va fi "fericită pentru aurul câştigat", precizează EFE, citată de Agerpres.

Caio Bonfim este fost fotbalist! El a evoluat ca fundaș la Brasiliense, până la vârsta de 16 ani, după care s-a dedicat în exclusivitate atletismului.

”Mereu eram titular, și tot mereu eram primul schimbat”, a explicat fostul fotbalist motivele ”mutării” la atletism.

Mama lui Caio este o fostă atletă de top, Gianetti Bonfim, multiplă campioană națională în Brazilia și dublă medaliată continentală în America de Sud.

