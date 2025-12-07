Nicolae Soare, recordmenul României, ia startul la Maratonul de la Valencia (LIVE pe VOYO, de la 9:15)

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Maratonul de la Valencia e transmis în direct azi de VOYO.

Deținător al recordului național în proba de maraton, Nicolae Soare aleargă azi, de la 9:15, în direct pe VOYO, în cursa de 42,195 km din Spania, de la Valencia, unde încearcă să realizeze un nou rezultat uriaș după ce în această toamnă a corectat o bornă care părea imposibil de doborât.

VEZI AICI LIVE Maratonul de la Valencia

Nicolae Soare (34 de ani) l-a întrecut pe Cătălin Andreica (78 de ani) în topul celor mai rapide maratoane alergate de sportivi români.

Câștigând Maratonul Internațional de la București, alergătorul legitimat la CSM Bacău a corectat recordul național în proba de maraton, încheind cursa de 42,195 kilometri în 2 ore, 11 minute și 58 de secunde.

Nicolae Soare, neintimidat de kenyeni. A terminat primul pe un podium cu doi alergători africani

Timpii reușiți de Nicolae Soare în Maratonul de la București

  • 3 kilometri - 10:43
  • 10 kilometri - 31:29
  • 20 kilometri - 01:02:32
  • 21,1 kilometri - 01:05:59
  • 30,5 kilometri - 01:34:40
  • 42,195 kilometri: 02:11:58

„Acest record data de foarte mulți ani și era un record despre care mulți credeau că nu mai poate fi doborât. 

Dar eu primeam mereu întrebarea: 'când bați acel record? De prea mulți ani stă acolo.' Ăsta era primul meu obiectiv pe maraton, să ajung să bat acest record național.

Nu a fost ușor. A fost foarte, foarte greu să ajung la acest nivel. Eu am încercat din 2022 să bat acest record, dar, din păcate, nu am reușit. Am fost la mai puțin de un minut de a-l doborî,” a dezvăluit Nicolae Soare, în exclusivitate pentru Sport.ro.

