Germania, un dezastru la Campionatele Mondiale de Atletism! Cel mai slab bilanț din istorie

Cu o medalie de aur şi una de bronz, Germania a înregistrat cel mai sărac bilanţ al său la un Campionat Mondial de atletism, în speţă cel de la Eugene (Oregon/SUA), care s-a încheiat duminică, transmite Reuters.

În ultima zi, Malaika Mihambo a salvat parţial onoarea Germaniei, prin apărarea titlului mondial în proba de săritură în lungime cu o performanţă de 7,12 m.

La Doha, în 2019, Germania a cucerit şase medalii, două de aur şi patru de bronz.

Explicațiile oferite de președintele federației germane

Juergen Kessing, preşedintele Federaţiei germane de atletism, nu şi-a ascuns dezamăgirea după încheierea întrecerilor de la Eugene:

''Din păcate nu ne-am ridicat la nivelul cerinţele noastre. Titlul mondial (Mihambo) a fost bun, dar este umbrit de faptul că nu am avut succesele pe care le speram şi le doream. Trebuie să fin sinceri. Nu am avut numărul de pretendenţi la medalii din anii şi deceniile precedente. Am avut patru dintre ei care nu au putut participa la competiţie (accidentări sau boală). Pentru restul echipei presiunea a fost mare, desigur''.

Urmează Campionatele Europene de atletism din august, chiar în Germania

Anul trecut la olimpiada de la Tokyo, Germania a cucerit 37 de medalii, un rezultat sub aşteptări şi cel mai slab din ultimele decenii.

Luna viitoare, oraşul german Munchen va găzdui Campionatele Europene de atletism în aer liber (15-21 august). (Agerpres)