Constantina Diţă, ultima campioană olimpică a atletismului românesc, candidată pentru a treia oară la conducerea Federaţiei Române de Atletism (FRA), a declarat înr-un interviu pentru Agerpres că viitorul preşedinte trebuie să fie o personalitate a acestui sport care să deschidă uşi şi să găsească soluţii.

Constantina Diță candidează pentru funcția de președinte la Federația Română de Atletism



''Da, după ce am candidat în 2017 şi 2021, am revenit şi în 2025, ţinând cont de situaţia care se află atletismul românesc. Stadioane fără pistă de atletism, sportivii juniorii nu au cantonamente centralizate. Nu avem infrastructură în ţară şi ca să avem infrastructură trebuie să avem o relaţie bună cu Ministerul Educaţiei, cu Agenţia Naţională pentru Sport. Instituţiile sunt foarte importante pentru o federaţie. Trebuie să avem un parteneriat cu Ministerul Educaţiei prin a crea condiţii copiilor în şcoli pentru a se pregăti. Ştiu că la noi în ţară nu sunt foarte multe şcoli cu stadioane, cu piste, chiar şi în curtea şcolii nu sunt terenuri unde să se joace copiii, să se antreneze şi aşa mai departe'', a declarat Diţă.



''Sunt multe aspecte care m-au determinat să candidez, pentru că văd care este situaţia atletismului la ora actuală. Poate multă lume o să zică, da, uitaţi că am luat câteva medalii. Sunt foarte bune medaliile, noi aveam nevoie de rezultatele respective: aurul lui Rareş Toader (greutate, la Europenele indoor), medalia de argint a Dianei Ion (triplusalt, la Europene indoor). Noi, acum, aceste medalii trebuie să le folosim pentru a aduce venituri şi finanţare prin parteneri şi companii în Federaţia Română de Atletism. Chiar este nevoie de o persoană care poate să deschidă uşi. Eu nu sunt persoana care mă duc la federaţie pentru funcţie sau să stau. Sunt genul de persoana care umblă peste tot şi găseşte soluţii'', şi-a motivat Constantina Diţă o nouă candidatură la preşedinţia FRA, la alegerile din 11 aprilie.



Campioana olimpică de la Beijing 2008 a postat pe site-ul FRA programul ei strategic, ''Let's shine again'' (Să strălucim din noi), cu care doreşte să atragă voturile la alegeri.



''De la un program, adică de la atletismul liniar, să mergem la atletismul circular, pentru că suntem într-o linie dreaptă iar noi vrem să facem un atletism circular, adică de la joacă, de la copii, să facem sport, după aceea cariera sportivă şi la sfârşit să rămânem împreună, pentru că este nevoie de noi toţi în atletismul românesc. Bineînţeles că acest atletism circular are nevoie de mai mulţi participanţi, mai mulţi oameni implicaţi, mai mulţi fani, mai mulţi parteneri şi aceste puncte noi le vom dezvolta foarte bine la Federaţia Română de Atletism'', a explicat Constantin Diţă.

Constantina Diță: "Vom sta la masă, vom asculta toate părerile, pentru că aşa este bine pentru ca să facem ceva în atletism"



''Eu am vorbit cu aproape 90% dintre antrenorii şi directorii din ţară, de la cluburile care fac parte din Agenţia Naţională de Sport, Ministerul Educaţiei, cluburi private, cluburi care aparţin de primării. Am vorbit cu oamenii şi i-am ascultat pe fiecare în parte şi foarte mulţi oameni au venit cu diverse propuneri pentru îmbunătăţirea atletismului. Eu le-am ascultat opiniile şi, cum am şi zis, pentru mine este important ca toţi să facem o familie, familia atletismului şi de acolo să pornim împreună. Vom sta la masă, vom asculta toate părerile, pentru că aşa este bine pentru ca să facem ceva în atletism.

De exemplu, sunt multe zone unde copiii nu au unde să se pregătească. Şi atunci, noi, bineînţeles, în zonele respective trebuie să ţinem legătura cu autorităţile locale, să vedem ce se poate face în judeţele respective. Pentru copiii aceştia, între 8 şi 12 ani, trebuie făcute nişte competiţii regionale, pentru ca să îi atragi către atletism, de aceea vom lucra cu membrii regionali. Iar ca să fie aceste competiţii, federaţia trebuie să vină în ajutorul asociaţiilor judeţene. Pentru a face aceste competiţii cu ceva premii, nu neapărat în bani. Pentru un copil la vârsta respectivă trebuie să dai un trening, un echipament, ceva simbolic pentru ca să-l atragi către atletism'', a adăugat fosta maratonistă.



Constantina Diţă speră că oamenii vor înţelege că la cârma atletismului este nevoie de o personalitate care să poată deschide uşi: ''Suntem trei candidaţi, fiecare vine cu proiectul lui, dar totuşi sper ca oamenii să aibă încredere în mine şi să înţeleagă că totuşi atletismul românesc are nevoie de un nume. Trebuie să se gândească cine este Constantina Diţă, ce poate Constantina Diţă să facă. Pentru că prin evenimentul pe care îl organizez în România (Bucharest International Half Marathon & 10K by Constantina Diţă) şi mai ales în capitala ţării, unde este foarte greu să organizezi un eveniment de genul pe care eu îl organizez, să înţeleagă că mă pricep să fac ceva şi să lupt pentru atletismul românesc Vreau să ducem sus România nu numai prin evenimentul meu, dar şi prin rezultatele care le vom avea la FRA prin sportivii noştri. Sper ca oamenii să aibă încredere în mine pentru că pot să fac multe lucruri, ţinând cont că sunt şi în Comitetul Executiv la Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, ceea ce contează foarte mult pentru FRA, pentru că avem un sprijin din partea COSR pentru cantonamente, pentru finanţare, pentru că federaţia are nevoie, ţinând cont că avem un buget foarte mic dat din partea guvernului''.



Atletismul nu a mai cucerit o medalie olimpică de la aurul Constantinei Diţă din 2008, dar campioana olimpică e de părere că este posibil o clasare pe podium la JO 2028 de la Los Angeles: ''Este posibil orice. Eu voi lupta pentru acest lucru, pentru că ştiu ce înseamnă să te antrenezi, să visezi să ajungi acolo pe podiumul olimpic. Am trecut prin aşa ceva, simt ce simt sportivii acum, am simţit ce simt sportivii acum şi eu îmi doresc foarte mult ca în viitor să nu se mai zică că sunt ultima campioană olimpică. Îmi doresc să mai avem şi alţi medaliaţi olimpici la Jocul Olimpice, şi de ce nu, în 2028, la Los Angeles, cu un program bine făcut, cu o echipă bine aleasă. Eu zic în continuare, echipa nu înseamnă numai Constantin Diţă, oamenii din FRA şi secretarul general. Nu. Echipa din care face parte Constantin Diţă înseamnă de la copii şi până la preşedinte. Vom face echipă cu toată familia atletismului românesc. În Federaţia Română de Atletism trebuie transparenţă, comunicare, adică oamenii trebuie să ştie ce se întâmplă în Federaţia Română de Atletism. Trebuie să comunicăm între noi, pentru că dacă nu comunicăm şi doar fiecare îşi vede de interesul lui, atletismul o să rămână pe loc. Sunt multe de zis, dar mai rămâne să le şi facem. Cred în mine, ştiu ce pot să fac şi sper ca şi oamenii să aibă încredere în mine''.

Constantina Diță, palmares magnific



Diţă, care avea o reşedinţă şi în SUA, a decis din august 2024, să se stabilească în ţară: ''În august, de când am hotărât că voi candida în Comitetul Executiv de la COSR, în luna lui septembrie, m-am retras de tot în România''.



Palmaresul Constantinei Diţă este impresionant, pe lângă aurul de la Beijing, este dublă campioană mondială de semimaraton, medaliată cu bronz la Mondiale, cu numeroase medalii la curse de maraton renumite în lume, precum Chicago, Londra, New York, Beijing, Tokyo. A câştigat maratonul de la Chicago cu un record personal de 2 ore 21 de minute şi 29 de secunde şi de două ori a încheiat pe locul 2. A alergat maratonul de la Londra 11 ani succesiv, iar de cinci ori a reuşit să urce pe podium. Astăzi deţine încă recordurile naţionale în probele de 20 km, semimaraton şi maraton.

Alegerile la FRA au loc pe 11 aprilie



Federaţia Română de Atletism îşi va alege o nouă conducere pe 11 aprilie, la Adunarea Generală de alegeri. Actuala preşedintă, Anişoara Cuşmir Stanciu, a anunţat încă din decembrie că nu va mai candida pentru un nou mandat. Cei trei candidaţi la funcţia de preşedinte sunt Constantina Diţă, Florin Florea (preşedintele FRA în perioada 2017-2021) şi Mădălin Badea (membru în Consiliul FRA). Agerpres