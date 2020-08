Zici ca e PARC AUTO! Aubameyang, aroganta de milioane cu bijuteriile pe care a cheltuit o avere! Cum arata Ferrari-ul sau de 2,5 milioane de euro

Capitanul lui Arsenal le-a oferit fanilor sai de pe Instagram o imagine a luxului din garajul sau.

Si-a scos la aer 5 dintre bijuterii, inclusiv Ferrari-ul de 2,5 milioane de euro! Aubameyang nu a impresionat doar cu valoarea masinilor sale, ci si cu modul in care le-a 'desenat' la exterior. Gabonezul are 4 Lamborghini, un Ferrari si un Range Rover.



Aubameyang e asteptat sa-si prelungeasca acordul cu Arsenal, in ciuda interesului existent din partea Barcelonei si a lui Real Madrid pentru el.