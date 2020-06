Rasturnare de situatie in cazul lui Aubameyang? Toti bogatii Europei il vor, insa starul lui Arsenal ar putea lua o decizie surprinzatoare

Mai are un an de contract cu Arsenal si este dorit de marile cluburi ale Europei. Printre ele: PSG, Manchester United, Real sau Barcelona.

Golgeterul lui Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, ar putea pana la urma sa surprinda pe toata lumea si sa continue pe Emirates. Gabonezul a primit astazi o prima oferta oficiala de prelungire a contractului cu Arsenal, anunta L'Equipe.

Pentru echipa lui Mikel Arteta, situatia este usor inconfortabila. Arsenal l-ar putea pierde gratis pe Aubameyang in cazul in care acesta nu accepta prelungirea contractului si nici nu pleaca in aceasta vara la o alta echipa. Contractul sau expira in 2021, iar atunci "tunarii" ar putea sa se desparta, fara a obtine niciun profit, de golgeterul in varsta de 30 de an.

Arsenal ar putea avea, totusi, un avantaj in conditiile in care cluburile nu au avut venituri in ultimele luni si ar putea fi retinute in a face transferuri importante. Aubameyang este cotat in prezent la 70 de milioane de euro, dar pretul sau de transfer ar putea fi redus substantial avand in vedere situatia sa contractuala.

In acest sezon, Auba are 17 goluri inscrise in 26 de partide, el fiind golgheterul lui Arsenal in fiecare an de la transferul din ianuarie 2018, de la Borussia Dortmund.



Fanii lui Arsenal au reactionat imediat la oferta facuta lui Aubameyang. Ei au postat pe retelele de socializare mesaje in care il roaga pe fotbalist sa semneze prelungirea contractului.