GENIAL! Aubameyang a RUPT trofeul chiar inainte sa il ridice deasupra capului! Reactie EPICA a lui Lacazette

Arsenal s-a impus cu 2-1 in finala Cupei Angliei cu Chelsea.

"Tunarii" au castigat prin dubla capitanului Aubameyang si si-au asigurat locul in Europa League in acest sezon. Singurul gol al lui Chelsea a fost inscris de Pulisic.

Tot Aubameyang a fost protagonistul decernarii trofeului. In momentul in care a luat Cupa sa o duca la coechipierii sai, capitanul a scapat trofeul chiar in fata lor. Toti au izbucnit in ras, mai putin Lacazette, care si-a pus mainile in cap, uitandu-se socat la trofeul rupt.

Pierre-Emerick Aubameyang: very good at football, very bad at trophy lifts. ???? pic.twitter.com/eirfpHFqDE — Mirror Football (@MirrorFootball) August 1, 2020

Reactia jucatorului a devenit rapid virala.

Alexandre Lacazette was not impressed with Pierre-Emerick Aubameyang dropping the FA Cup trophy. ???????? #afc pic.twitter.com/reNnU7TQ8k — afcstuff (@afcstuff) August 1, 2020