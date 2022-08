„E inadmisibil!” Erik ten Hag, vehement la adreasa lui Cristiano Ronaldo. Ce a spus antrenorul lui Manchester United

În urma unei absențe de lungă durată de la antrenamentele și partidele oficiale ale "diavolilor roșii", Cristiano Ronaldo și-a făcut apariția pentru prima dată înainte de startul noului sezon în meciul cu Rayo Vallecano.

Portughezul a evoluat în primele 45 de minute, Erik ten Hag schimbându-l la pauză cu Amad Diallo. Asta l-a făcut pe atacant să plece de la stadion imediat după prima parte a jocului.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri și în tot ce ține de fotbalul contemporan, l-a citat pe antrenorul lui Manchester United pe rețelele social media, care a avut o reacție dură la adresa atitudinii lui Ronaldo de a pleca înainte de fluierul final al centralului.

„Nu accept lucrul acesta. Cred că este inadmisibil. Pentru toți. Suntem o echipă și trebuie să stai până la final”, au fost cuvintele lui Erik ten Hag.

Erik ten Hag on Cristiano Ronaldo and other Man Utd players leaving Old Trafford early vs Rayo: “I don’t certainly accept this. I think this is unacceptable. For everyone”, tells @viaplaysportnl. ???????? #MUFC

“We are a team and you have to stay until the end”, ten Hag says. pic.twitter.com/Ysm2G4e7Rp