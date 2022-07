Cristiano Ronaldo mai are un an de contract cu Manchester United, însă starul portughez își dorește să plece de pe Old Trafford.

În perioada de pauză dintre sezoane au apărut numeroase speculații despre viitoare destinație a fotbalistului, cel care a ratat o mare parte a acțiunii de pregătire sub comanda noului antrenor, Erik ten Hag.

Cu o săptămână înaintea debutului campionatului din Anglia, Cristiano Ronaldo a jucat în amicalul pe care Manchester United l-a avut cu Rayo Vallecano, fiind schimbat la pauză, spre surprinderea fanilor.

Imediat după ce a fost scos de pe teren și înlocuit cu Amad Diallo, pe rețelele de socializare au apărut numeroase mesaje despre acțiunea făcută de ten Hag, oamenii fiind aproape convinși că acestea au fost ultimele minute ale lui Ronaldo la Manchester United.

"Sunt ultimele 45 de minute ale lui Ronaldo?", "Schimbarea lui Ronaldo înseamnă mai mult decât o schimbare specifică unui meci amical", "Ronaldo schimbat, nu mă mai uit", "Sfârșitul unei ere?" sunt doar câteva dintre comentariile apărute pe Twitter.

Cristiano Ronaldo, la Atletico Madrid?

Pedja Mijatovic, fostul director sportiv al lui Real Madrid și cel care a fost artizanul principal al transferului lui Cristiano Ronaldo pe Santiago Bernabeu, a vorbit despre varianta ca starul portughez să ajungă la rivala din oraș, Atletico Madrid.

Fostul oficial al galacticilor consideră că este puțin probabil spre imposibil ca fotbalistul să semneze cu echipa antrenată de Diego Simeone și că, dacă totuși se va concretiza această mutare, ar fi foarte ciudat de urmărit derby-urile din Madrid.

"Cum să ajungă Cristiano Ronaldo la Atletico Madrid? Nu cred că acest lucru se va întâmpla. Nu cunosc situația, nu am nicio informație, dar gândesc ce gândește toată lumea. Printre lucrurile care s-au spus în ultimele zile a apărut și varianta Atletico Madrid, dar eu nu cred din foarte multe motive.

Ar fi foarte ciudat să îl vedem pe Cristiano Ronaldo că revine la Madrid și joacă în derby-urile contra lui Real Madrid. Ar trebui să mă frec la ochi să văd dacă e adevărat. Ar fi un vis, nu se va întâmpla", a declarat Pedja Mijatovic, potrivit Mundo Deportivo.