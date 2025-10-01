Xavi semnează! Acceptă oferta cu ochii închiși

Antrenorul a pregătit gruparea catalană în perioada noiembrie 2021 - iunie 2024. A bifat 143 de apariții pe banca Barcelonei și a înregistrat o medie de 2,07 puncte pe meci.

La începutul verii, Xavi părea un posibil candidat pentru postul de antrenor principal al celor de la Bayer Leverkusen, care, la acel moment, putea să rămână vacant, având în vedere că Xabi Alonso putea pleca de la cârma nemților. Până la urmă, Xabi a și plecat, dar Xavi nu a ajuns la gruparea din Bundesliga.

Xavi semnează oricând cu Manchester United, conform unor informații publicate de Fabrizio Romano

Dorit și selecționer al Qatarului, fostul antrenor de la FC Barcelona putea fi și următorul antrenor al celor de la Juventus. Nici aceste variante nu s-au concretizat, deși, în Qatar, Xavi și-a început cariera de antrenor. A pregătit Al-Sadd timp de doi ani, după care a semnat cu Barcelona, unde a rezistat timp de trei sezoane.

În aceste zile a apărut informația conform căreia Xavi poate face pasul în Premier League.

Se pare că el este dispus să preia clubul Manchester United, care ar putea schimba antrenorul curând!

”Xavi urmărește Premier League și ar merge imediat la Manchester United, chiar și fără fotbal european, ar merge imediat în Premier League”, anunță Fabrizio Romano.

