Xavi semnează! Acceptă oferta cu ochii închiși

Xavi semnează! Acceptă oferta cu ochii &icirc;nchiși Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Xavi este liber de contract de un an, după ce s-a despărțit de Barcelona. 

TAGS:
Manchester UnitedPremier LeaguexaviVoyo
Din articol

Antrenorul a pregătit gruparea catalană în perioada noiembrie 2021 - iunie 2024. A bifat 143 de apariții pe banca Barcelonei și a înregistrat o medie de 2,07 puncte pe meci.

La începutul verii, Xavi părea un posibil candidat pentru postul de antrenor principal al celor de la Bayer Leverkusen, care, la acel moment, putea să rămână vacant, având în vedere că Xabi Alonso putea pleca de la cârma nemților. Până la urmă, Xabi a și plecat, dar Xavi nu a ajuns la gruparea din Bundesliga.

Xavi semnează oricând cu Manchester United, conform unor informații publicate de Fabrizio Romano

Dorit și selecționer al Qatarului, fostul antrenor de la FC Barcelona putea fi și următorul antrenor al celor de la Juventus. Nici aceste variante nu s-au concretizat, deși, în Qatar, Xavi și-a început cariera de antrenor. A pregătit Al-Sadd timp de doi ani, după care a semnat cu Barcelona, unde a rezistat timp de trei sezoane.

În aceste zile a apărut informația conform căreia Xavi poate face pasul în Premier League, campionat care se vede în direct și în exclusivitate în România pe VOYO.

Se pare că el este dispus să preia clubul Manchester United, care ar putea schimba antrenorul curând!

”Xavi urmărește Premier League și ar merge imediat la Manchester United, chiar și fără fotbal european, ar merge imediat în Premier League”, anunță Fabrizio Romano.

Manchester United îl poate schimba oricând pe Ruber Amorim

După un nou început de sezon dezastruos, postul lui Ruben Amorim la Manchester United este evident ameninţat. Dar demiterea sa, care pare inevitabilă pentru mulţi, nu a fost încă oficializată.

Sâmbăta trecută, United a suferit a treia înfrângere a sezonului, în şase meciuri din Premier League, la Brentford (3-1). Deși formația din Manchester a alunecat până pe locul 14, în clasament, portughezul Ruben Amorim e păstrat în funcție.

”Întotdeauna mă simt confortabil cu jobul meu. Nu sunt îngrijorat, nu este decizia mea. Voi face tot ce pot mai bine în fiecare minut cât sunt aici. Nu sunt niciodată îngrijorat în privința slujbei mele, nu sunt genul acela de persoană.

Îmi fac mereu treaba. Dacă câștig, sunt într-o stare de spirit diferită. Este normal, dar sunt mereu încrezător pentru că știu ce am de făcut. Întotdeauna mi-am asumat multă responsabilitate pe umerii mei. Putem juca mai bine și trebuie să jucăm mai bine.

E ca și cum ai avea suișuri și coborâșuri. Când câștigi, simți că totul merge, că ai acel moment favorabil. Când pierzi, te întorci în același loc și lupți din nou pentru o victorie care te poate ajuta să creezi impulsul”, a declarat Ruben Amorim despre situația sa în Premier League, campionat care se vede pe platforma Voyo!

Xavi, legenda Barcelonei

  • Xavi hernandez
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O companie aeriană low-cost se închide. Toate zborurile au fost anulate, angajații au fost concediați
O companie aeriană low-cost se &icirc;nchide. Toate zborurile au fost anulate, angajații au fost concediați
ARTICOLE PE SUBIECT
Gafa serii &icirc;n UEFA Champions League! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n Inter Milano - Slavia Praga
Gafa serii în UEFA Champions League! Ce s-a întâmplat în Inter Milano - Slavia Praga
Borna fabuloasă atinsă de Antoine Greizmann &icirc;n Atletico Madrid - Frankfurt
Borna fabuloasă atinsă de Antoine Greizmann în Atletico Madrid - Frankfurt
După Zouma, mai vine un transfer de cinci stele la CFR Cluj! Chelsea plătea o avere pe el &icirc;n urmă cu cinci ani
După Zouma, mai vine un transfer de cinci stele la CFR Cluj! Chelsea plătea o avere pe el în urmă cu cinci ani
ULTIMELE STIRI
Fără precedent! Ce a ajuns să facă Dinamo Kiev pentru Vladislav Blănuță, care trăiește un coșmar &icirc;n Ucraina
"Fără precedent!" Ce a ajuns să facă Dinamo Kiev pentru Vladislav Blănuță, care trăiește un coșmar în Ucraina
Olăroiu și soția sa, fotografiați la un eveniment istoric: &bdquo;Evadarea lui Oli!&ldquo;
Olăroiu și soția sa, fotografiați la un eveniment istoric: „Evadarea lui Oli!“
Anunț &icirc;n privința revenirii lui Jurgen Klopp! Reacția antrenorului
Anunț în privința revenirii lui Jurgen Klopp! Reacția antrenorului
E imposibil! Iga Swiatek n-a mai rezistat și a răbufnit. Ce o deranjează la culme &icirc;n tenis
"E imposibil!" Iga Swiatek n-a mai rezistat și a răbufnit. Ce o deranjează la culme în tenis
După eșecul cu Galatasaray, Liverpool a mai &icirc;ncasat două lovituri: 100% OUT!
După eșecul cu Galatasaray, Liverpool a mai încasat două lovituri: "100% OUT!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Marius Urzică, singurul campion olimpic al gimnasticii masculine rom&acirc;nești și ultimul gimnast cu nota 10 la cal cu m&acirc;nere, la 50 de ani!

Marius Urzică, singurul campion olimpic al gimnasticii masculine românești și ultimul gimnast cu nota 10 la cal cu mânere, la 50 de ani!

Inter, premieră profitabilă după venirea lui Chivu: așa ceva nu se mai &icirc;nt&acirc;mplase de 15 ani!

Inter, premieră profitabilă după venirea lui Chivu: așa ceva nu se mai întâmplase de 15 ani!

Valeriu Iftime e impresionat de un fotbalist din Superligă: &rdquo;Joacă &icirc;n orice echipă! E senzațional&rdquo;

Valeriu Iftime e impresionat de un fotbalist din Superligă: ”Joacă în orice echipă! E senzațional”

Cuplurile de tenismeni: un tenismen rom&acirc;n dezvăluie din interior ce se petrece &icirc;n &bdquo;Sportul Alb,&rdquo; după ce Rune și Kalinskaya s-au făcut de r&acirc;s

Cuplurile de tenismeni: un tenismen român dezvăluie din interior ce se petrece în „Sportul Alb,” după ce Rune și Kalinskaya s-au făcut de râs

Valeriu Iftime știe cum va arăta play-off-ul din Superligă: &rdquo;Cu siguranță&rdquo;

Valeriu Iftime știe cum va arăta play-off-ul din Superligă: ”Cu siguranță”

Seară magică &icirc;n Champions League! Galatasaray reușește surpriza cu Liverpool, Real Madrid s-a distrat &icirc;n Kazahstan și meciuri cu 5+ goluri

Seară magică în Champions League! Galatasaray reușește surpriza cu Liverpool, Real Madrid s-a distrat în Kazahstan și meciuri cu 5+ goluri



Recomandarile redactiei
Fără precedent! Ce a ajuns să facă Dinamo Kiev pentru Vladislav Blănuță, care trăiește un coșmar &icirc;n Ucraina
"Fără precedent!" Ce a ajuns să facă Dinamo Kiev pentru Vladislav Blănuță, care trăiește un coșmar în Ucraina
Olăroiu și soția sa, fotografiați la un eveniment istoric: &bdquo;Evadarea lui Oli!&ldquo;
Olăroiu și soția sa, fotografiați la un eveniment istoric: „Evadarea lui Oli!“
Anunț &icirc;n privința revenirii lui Jurgen Klopp! Reacția antrenorului
Anunț în privința revenirii lui Jurgen Klopp! Reacția antrenorului
După eșecul cu Galatasaray, Liverpool a mai &icirc;ncasat două lovituri: 100% OUT!
După eșecul cu Galatasaray, Liverpool a mai încasat două lovituri: "100% OUT!"
Chivu a egalat trei antrenori uriași din istoria lui Inter: Noi &icirc;nțelegem ce &icirc;nseamnă Champions League!
Chivu a egalat trei antrenori uriași din istoria lui Inter: "Noi înțelegem ce înseamnă Champions League!"
Alte subiecte de interes
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR &icirc;n timp real
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol &icirc;n Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, &icirc;n care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul low cost . Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Dat afară de la Barcelona, Xavi și-a ales următoarea destinație
Dat afară de la Barcelona, Xavi și-a ales următoarea destinație
Xavi a fost &icirc;ntrebat direct: &rdquo;Ai un mesaj pentru Laporta?&rdquo;
Xavi a fost întrebat direct: ”Ai un mesaj pentru Laporta?”
CITESTE SI
O companie aeriană low-cost se &icirc;nchide. Toate zborurile au fost anulate, angajații au fost concediați

stirileprotv O companie aeriană low-cost se închide. Toate zborurile au fost anulate, angajații au fost concediați

O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați &icirc;nainte de nuntă. &rdquo;Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie&rdquo;

protv O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. ”Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie”

Călin Georgescu susține că Simion a fost &bdquo;protejatul lui&rdquo;, nu partener: &bdquo;S-a maturizat, dar mai are multe de făcut&rdquo;

stirileprotv Călin Georgescu susține că Simion a fost „protejatul lui”, nu partener: „S-a maturizat, dar mai are multe de făcut”

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!