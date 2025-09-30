Stanek a pasat prea încet pentru unul dintre fundașii centrali de la Slavia Praga, Lautaro a urmărit excelent balonul și a șutat din prima în poarta goală. Imediat a venit și golul de 2-0, reușit de Dumfries după o fază superbă.

Pe fondul unui joc pe care l-a controlat total, Inter Milano a deschis scorul în minutul 29 prin Lautaro Martinez, care a profitat de o gafă uriașă a portarului advers și a împins mingea în poarta goală.

Inter Milano - Slavia Praga 3-0, ACUM! Echipa lui Chivu se distrează pe ”Meazza”

Lovitură pentru Liverpool! Alisson Becker s-a accidentat în meciul cu Galatasaray

Inter Milano - Slavia Praga | Echipele de start:



Inter : Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Sucic, Dimarco - Lautaro, Thuram

: Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Sucic, Dimarco - Lautaro, Thuram Rezerve: Martinez, Akanji, Barella, Bonny, C.Augusto, Darmian, De Vrij, Diouf, Esposito, Frattesi, Henrique, Mkhitaryan

Slavia Praga: Stanek - Vicek, Chaloupek, Zima, Hashioka - Zafeiris, Dorley - Doudera, Sadilek, Provod - Kusej

Stanek - Vicek, Chaloupek, Zima, Hashioka - Zafeiris, Dorley - Doudera, Sadilek, Provod - Kusej Rezerve: Markovic, Rezek, Boril, Cham, Chory, Chytil, Mbodji, Moses, Prekop, Sanyang, Schranz, Toula



Inter s-a redresat în urma ultimelor trei victorii consecutive și pare că Chivu ar putea intra în pauza pentru echipele naționale cu mai multă liniște decât a avut în precedenta pauză din septembrie.



„I Nerazzurri” vin după victoria, scor 2-0, cu Cagliari în campionat și au acum trei succese consecutive, după 2-0 la Ajax în CL și 2-1 cu Sassuolo în Serie A înaintea succesului cu sarzii.



Inter se bucură de o formă bună înaintea meciului din Champions League cu Slavia Praga, dar Cristi Chivu a explicat că duelurile grele urmează de acum.



„Întotdeauna mi-au plăcut performanțele, chiar dacă pregătirea a fost scurtă. Trebuie să ne concentrăm pe următorul meci, pentru că avem niște provocări mari după colț”, a spus Cristi Chivu.

