Dan Șucu bagă mâna adânc în buzunar! Transfer de 10 milioane de euro

Conducerea lui Genoa vrea să îl păstreze definitiv pe Tommaso Baldanzi, fotbalist împrumutat în a doua parte a stagiunii de la AS Roma.

„Grifonul” este aproape de transferul definitiv al mijlocașului ofensiv în vârstă de 23 de ani. Mutarea ar urma să coste aproximativ 10 milioane de euro, iar Baldanzi va semna un contract valabil până în vara anului 2030.

Dan Șucu insistă pentru transferul lui Baldanzi

Tommaso Baldanzi a ajuns la Genoa în perioada de mercato din iarnă, la cererea antrenorului Daniele De Rossi.

Deși a ratat opt partide din cauza problemelor medicale, italianul a reușit să lase o impresie bună în cele 401 minute petrecute pe teren.