Dan Șucu bagă mâna adânc în buzunar! Transfer de 10 milioane de euro

Dan Șucu bagă mâna adânc în buzunar! Transfer de 10 milioane de euro Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dan Șucu este pregătit să facă un efort financiar important pentru a întări lotul înaintea noului sezon din Serie A. 

TAGS:
tomasso baldanziAS RomaGenoa
Din articol

Conducerea lui Genoa vrea să îl păstreze definitiv pe Tommaso Baldanzi, fotbalist împrumutat în a doua parte a stagiunii de la AS Roma.

„Grifonul” este aproape de transferul definitiv al mijlocașului ofensiv în vârstă de 23 de ani. Mutarea ar urma să coste aproximativ 10 milioane de euro, iar Baldanzi va semna un contract valabil până în vara anului 2030.

Dan Șucu insistă pentru transferul lui Baldanzi

Tommaso Baldanzi a ajuns la Genoa în perioada de mercato din iarnă, la cererea antrenorului Daniele De Rossi.

Deși a ratat opt partide din cauza problemelor medicale, italianul a reușit să lase o impresie bună în cele 401 minute petrecute pe teren.

Presa din Italia notează că oficialii lui Genoa încearcă să obțină o reducere față de clauza de cumpărare stabilită inițial la 10 milioane de euro.

Potrivit publicației La Repubblica, negocierile cu AS Roma s-ar putea încheia pentru o sumă apropiată de 8 milioane de euro.

Cotat la 12 milioane de euro pe Transfermarkt, Baldanzi este internațional italian U21 și are în palmares titlul european U19 câștigat în 2023, cât și titlul de Serie B cucerit alături de Empoli în 2020/21.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Câți bani a strâns un român plătit cu salariul mediu în 18 ani de contribuții la Pilonul II. Din 2027 se schimbă regulile
Câți bani a strâns un român plătit cu salariul mediu în 18 ani de contribuții la Pilonul II. Din 2027 se schimbă regulile
ARTICOLE PE SUBIECT
Di Maria nu agață ghetele în cui. Starul argentinian vrea neapărat să câștige unul dintre trofeele importante din fotbalul mondial
Di Maria nu agață ghetele în cui. Starul argentinian vrea neapărat să câștige unul dintre trofeele importante din fotbalul mondial
Gică Hagi, taxat pentru un jucător ignorat la națională: „E peste Dobre, Moruțan și Coman!”
Gică Hagi, taxat pentru un jucător ignorat la națională: „E peste Dobre, Moruțan și Coman!”
Universitatea Craiova a transferat portarul lui FCSB!
Universitatea Craiova a transferat portarul lui FCSB!
ULTIMELE STIRI
Mirel Rădoi, băgat în ședință! Vestea venită din Turcia, după ce s-a aflat că antrenorul e ”pe făraș” la Gaziantep
Mirel Rădoi, băgat în ședință! Vestea venită din Turcia, după ce s-a aflat că antrenorul e ”pe făraș” la Gaziantep
Tottenham a luat decizia definitivă în privința lui Radu Drăgușin
Tottenham a luat decizia definitivă în privința lui Radu Drăgușin
Gigi Becali e gata să-l vândă pe jucătorul care ”a ținut FCSB în spate”
Gigi Becali e gata să-l vândă pe jucătorul care ”a ținut FCSB în spate”
Radiografia portarilor români, cu Pantilimon. Pariul lansat: ”Va fi o opțiune foarte serioasă pentru lotul lui Hagi la națională”
Radiografia portarilor români, cu Pantilimon. Pariul lansat: ”Va fi o opțiune foarte serioasă pentru lotul lui Hagi la națională”
Scandal uriaș! Sabrina Voinea și-ar fi bătut iubitul: ”Are urme pe corp de la lovituri”
Scandal uriaș! Sabrina Voinea și-ar fi bătut iubitul: ”Are urme pe corp de la lovituri”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Veste șoc: Rădoi e OUT! Gaziantep i-a găsit înlocuitor

Veste șoc: Rădoi e OUT! Gaziantep i-a găsit înlocuitor

Victorie de 8 milioane de euro pentru Lautaro Martinez! Judecătorii i-au dat dreptate starului de la Inter

Victorie de 8 milioane de euro pentru Lautaro Martinez! Judecătorii i-au dat dreptate starului de la Inter

A venit anunțul în cazul jucătorului ofertat de FCSB: "Sumă absurdă!"

A venit anunțul în cazul jucătorului ofertat de FCSB: "Sumă absurdă!"

Gigi Becali a făcut anunțul: două milioane de euro pentru viitorul atacant al FCSB

Gigi Becali a făcut anunțul: două milioane de euro pentru viitorul atacant al FCSB

S-au încheiat negocierile cu Florin Tănase: "Contract pe doi ani"

S-au încheiat negocierile cu Florin Tănase: "Contract pe doi ani"

Fostul atacant de la FCSB s-a transferat la Petrolul Ploiești! Contract pe trei sezoane

Fostul atacant de la FCSB s-a transferat la Petrolul Ploiești! Contract pe trei sezoane



Recomandarile redactiei
Radiografia portarilor români, cu Pantilimon. Pariul lansat: ”Va fi o opțiune foarte serioasă pentru lotul lui Hagi la națională”
Radiografia portarilor români, cu Pantilimon. Pariul lansat: ”Va fi o opțiune foarte serioasă pentru lotul lui Hagi la națională”
Mirel Rădoi, băgat în ședință! Vestea venită din Turcia, după ce s-a aflat că antrenorul e ”pe făraș” la Gaziantep
Mirel Rădoi, băgat în ședință! Vestea venită din Turcia, după ce s-a aflat că antrenorul e ”pe făraș” la Gaziantep
Scandal uriaș! Sabrina Voinea și-ar fi bătut iubitul: ”Are urme pe corp de la lovituri”
Scandal uriaș! Sabrina Voinea și-ar fi bătut iubitul: ”Are urme pe corp de la lovituri”
Gigi Becali e gata să-l vândă pe jucătorul care ”a ținut FCSB în spate”
Gigi Becali e gata să-l vândă pe jucătorul care ”a ținut FCSB în spate”
Tottenham a luat decizia definitivă în privința lui Radu Drăgușin
Tottenham a luat decizia definitivă în privința lui Radu Drăgușin
Alte subiecte de interes
E gata! Paulo Dybala a covocat o ședință cu șefii Romei după ce s-a înțeles cu noul club. Pleacă din Italia după 12 ani
E gata! Paulo Dybala a covocat o ședință cu șefii Romei după ce s-a înțeles cu noul club. Pleacă din Italia după 12 ani
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
CITESTE SI
Cine deține, de fapt, datoria României. Cât dețin cetățenii, nonrezidenții, băncile și fondurile de pensii

stirileprotv Cine deține, de fapt, datoria României. Cât dețin cetățenii, nonrezidenții, băncile și fondurile de pensii

Surpriză neașteptată după divorț. Celebra influenceriță, mamă a 4 copii, iubește din nou?! A primit 303 trandafiri, iar mesajul din buchet spune tot

protv Surpriză neașteptată după divorț. Celebra influenceriță, mamă a 4 copii, iubește din nou?! A primit 303 trandafiri, iar mesajul din buchet spune tot

Câți bani a strâns un român plătit cu salariul mediu în 18 ani de contribuții la Pilonul II. Din 2027 se schimbă regulile

stirileprotv Câți bani a strâns un român plătit cu salariul mediu în 18 ani de contribuții la Pilonul II. Din 2027 se schimbă regulile

De ce îți oferă grecii „din partea casei” la restaurant. Motivul pentru care primești gratuit desert, băuturi sau gustări

stirileprotv De ce îți oferă grecii „din partea casei” la restaurant. Motivul pentru care primești gratuit desert, băuturi sau gustări

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!