Marți seară, Atletico Madrid a primit vizita lui Eintracht Frankfurt pe ”Metropolitano”, de la ora 22:00. În prima parte a meciului, formația dirijată de Diego Simeone a înscris de trei ori!



Borna fabuloasă atinsă de Antoine Greizmann în Atletico Madrid - Frankfurt



În minutul 45+1, Antoine Griezmann, care a revenit în 2023 la Atletico după patru ani în care a fost legitimat la FC Barcelona, a marcat golul cu numărul 200 în tricoul madrilenilor.



Cotat la 18 milioane de euro de site-urile de specialitate, Griezmann era, cândva, estimat de Transfermarkt la 150 de milioane de euro!



La Atletico Madrid, fotbalistul a bifat 454 de apariții în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 200 de ori și, pe deasupra, a oferit și 93 de pase decisive în 34.000 de minute.



Echipele de start în Atletico - Frankfurt



Atletico: Oblak - Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri - Simoeone, Gallagher, Barrios, Greizmann - Raspadori, Alvarez



Rezerve: Baena, Esquivel, Galan, Gonzalez, Hancko, Koke, Martin, Molina, Musso, Pubill, Zanzi



Antrenor: Simeone



Frankfurt: Kaua Santos - Collins, Koch, Theate, Brown - Chaibi, Shkiri - Doan, Uzun, Knauff - Burkardt



Rezerve: Amenda, Bahoya, Batshuayi, Baum, Buta, Chandler, Dahoud, Gotze, Hojlund, Larsson, Wahi, Zetterer



Antrenor: Toppmoller

