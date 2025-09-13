West Ham - Tottenham, în direct pe VOYO, de la 19:30

Partida West Ham - Tottenham, din etapa a patra de Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 19:30 și va putea fi vizionat în direct pe platforma VOYO, dar și în format LIVE VIDE pe site-ul Sport.ro.

Tottenham vine după înfrângerea din etapa trecută, scor 0-1, în fața lui Bournemouth, într-un meci jucat acasă. Formația antrenată de Thomas Frank are două victorii și un insucces în acest start de sezon din Premier League.

De cealaltă parte, West Ham a obținut prima victorie după ce pierduse clar primele două meciuri: 0-3 cu Sunderland și 1-5 cu Chelsea. „Ciocănarii” s-au impus cu 3-0 în fața lui Nottingham Forest, în etapa trecută.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu scorul de 1-1.