West Ham - Tottenham, în direct pe VOYO, de la 19:30
Partida West Ham - Tottenham, din etapa a patra de Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 19:30 și va putea fi vizionat în direct pe platforma VOYO, dar și în format LIVE VIDE pe site-ul Sport.ro.
Tottenham vine după înfrângerea din etapa trecută, scor 0-1, în fața lui Bournemouth, într-un meci jucat acasă. Formația antrenată de Thomas Frank are două victorii și un insucces în acest start de sezon din Premier League.
De cealaltă parte, West Ham a obținut prima victorie după ce pierduse clar primele două meciuri: 0-3 cu Sunderland și 1-5 cu Chelsea. „Ciocănarii” s-au impus cu 3-0 în fața lui Nottingham Forest, în etapa trecută.
Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu scorul de 1-1.
Englezii, două cuvinte după revenirea lui Drăgușin la antrenamente
În urmă cu trei zile, Tottenham a anunțat oficial revenirea lui Drăgușin la antrenamentele echipei, sub comanda lui Thomas Frank, dar cel mai probabil va mai avea de așteptat până când va debuta în noul sezon din Premier League.
Totuși, englezii văd cu ochi buni procesul de recuperare al fundașului român. Onefootball.com scrie că Drăgușin a făcut un ”progres constant” în ultimele luni.
Recent, tot presa britanică a scris că Drăgușin poate schimba echipa în Anglia. E dorit de Nottingham Forest, echipă preluată recent de fostul său antrenor, Ange Postecoglou.
”Radu Drăgușin s-a alăturat antrenamentelor primei echipe. Fundașul în vârstă de 23 de ani a fost indisponibil din februarie din cauza unei accidentări la ligamentul încrucișat anterior, dar recuperarea sa a progresat constant”, a scris sursa citată.