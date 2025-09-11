În urmă cu trei zile, Tottenham a anunțat oficial revenirea lui Drăgușin la antrenamentele echipei, sub comanda lui Thomas Frank, dar cel mai probabil va mai avea de așteptat până când va debuta în noul sezon din Premier League.



Englezii, două cuvinte după revenirea lui Drăgușin la antrenamente



Totuși, englezii văd cu ochi buni procesul de recuperare al fundașului român. Onefootball.com scrie că Drăgușin a făcut un ”progres constant” în ultimele luni.



Recent, tot presa britanică a scris că Drăgușin poate schimba echipa în Anglia. E dorit de Nottingham Forest, echipă preluată recent de fostul său antrenor, Ange Postecoglou.



”Radu Drăgușin s-a alăturat antrenamentelor primei echipe. Fundașul în vârstă de 23 de ani a fost indisponibil din februarie din cauza unei accidentări la ligamentul încrucișat anterior, dar recuperarea sa a progresat constant”, a scris sursa citată.



Florin Manea: ”Vrem să rămânem la Tottenham”



După ce Drăgușin a revenit la antrenamentele echipei, Florin Manea, impresarul său, a acordat un interviu în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro în care a dezvăluit că fundașul își dorește să rămână la actuala sa echipă.



„N-am discutat de oferte sau de alte lucruri, vrem să rămânem la Tottenham. Deocamdată ne-am concentrat doar asupra revenirii și asupra impactului pe care-l va avea în echipă”, a spus Manea, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

