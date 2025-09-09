Drăgușin s-a rupt în luna ianuarie, într-un meci disputat de Tottenham în Europa League cu Elfsborg (3-0), iar acum, după o lungă perioadă de așteptare, a revenit la antrenamente alături de colegii săi, sub comanda lui Thomas Frank.



Chiar dacă fundașul român va avea, cel mai probabil, de așteptat până când va reveni pe gazon, englezii dezvăluie că Drăgușin se află deja pe lista de transferuri a unei echipe din Premier League. Este vorba despre Nottingham Forest, echipa recent preluată de Ange Postecoglou (60 de ani), fostul antrenor al lui Spurs.



Radu Drăgușin, pe lista lui Nottingham Forest!



Potrivit Daily Express, antrenorul care i-a luat locul lui Nuno Espirito Santo la Nottingham Forest și-a făcut deja lista de transferuri, pe care se află patru jucători de la Tottenham: Mathys Tel, Ben Davies, Destiny Udogie și Radu Drăgușin!

