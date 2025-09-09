Drăgușin s-a rupt în luna ianuarie, într-un meci disputat de Tottenham în Europa League cu Elfsborg (3-0), iar acum, după o lungă perioadă de așteptare, a revenit la antrenamente alături de colegii săi, sub comanda lui Thomas Frank.
Chiar dacă fundașul român va avea, cel mai probabil, de așteptat până când va reveni pe gazon, englezii dezvăluie că Drăgușin se află deja pe lista de transferuri a unei echipe din Premier League. Este vorba despre Nottingham Forest, echipa recent preluată de Ange Postecoglou (60 de ani), fostul antrenor al lui Spurs.
Radu Drăgușin, pe lista lui Nottingham Forest!
Potrivit Daily Express, antrenorul care i-a luat locul lui Nuno Espirito Santo la Nottingham Forest și-a făcut deja lista de transferuri, pe care se află patru jucători de la Tottenham: Mathys Tel, Ben Davies, Destiny Udogie și Radu Drăgușin!
Rămâne de văzut dacă interesul ”pădurarilor” se va concretiza. Florin Manea, impresarul lui Drăgușin, a dezvăluit recent, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro, că acesta își dorește să rămână la Tottenham.
„N-am discutat de oferte sau de alte lucruri, vrem să rămânem la Tottenham. Deocamdată ne-am concentrat doar asupra revenirii și asupra impactului pe care-l va avea în echipă”, a spus Manea, pentru Sport.ro.
Radu Drăgușin, OUT de pe lista UEFA a lui Tottenham!
Decizia de a-l lăsa pe Drăgușin în afara listei pentru Liga Campionilor a surprins, mai ales în contextul problemelor defensive avute de Spurs în sezonul trecut. Jurnaliștii de la The Athletic au numit hotărârea "o decizie curioasă", amintind că Micky van de Ven și Cristian Romero au ratat și ei o bună parte din stagiunea precedentă din cauza accidentărilor.
Alături de român, de pe lista UEFA mai lipsesc nume importante precum James Maddison, Dejan Kulusevski sau noua achiziție de 35 de milioane de euro, Mathys Tel. Drăgușin ar putea fi adăugat în lot abia în luna ianuarie, dacă Tottenham va reuși să treacă de grupa principală a UEFA Champions League.