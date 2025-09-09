După ce a terminat deasupra ”zonei fierbinți” stagiunea precedentă, Tottenham l-a dat afară pe Ange Postecoglou, chiar dacă australianul a adus primul trofeu în Londra după mulți, mulți ani: Europa League.



Spurs l-a înlocuit pe Postecoglou cu Thomas Frank, care a debutat cu dreptul în noul sezon. Tottenham a bifat în primele două etape două victorii, iar în a treia a pierdut cu Bournemouth acasă (0-1).



Se vinde Tottenham?! Proprietarii au primit o ofertă pentru clubul londonez și au dat imediat replica. Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin



ENIC Sports & Developments Holdings este compania care posedă cele mai multe acțiuni din Tottenham, aproximativ 86 la sută. Restul sunt deținute de investitori privați.



Proprietarii lui Spurs au primit recent o ofertă pentru clubul londonez, iar Tottenham a emis un comunicat oficial și a informat faptul că ENIC a refuzat propunerea și nu va ceda acțiuni.



”Consiliul de Administrație al lui Tottenham este conștient de speculațiile recente din presă și confirmă că acționarul său majoritar, ENIC Sports & Developments Holdings, a primit și a respins în mod clar propuneri preliminare separate de interes referitoare la achiziționarea întregului capital social.



Clubul și ENIC confirmă că Tottenham Hotspur nu este de vânzare, iar ENIC nu are nicio intenție de a accepta vreo astfel de ofertă pentru a ceda acțiuni”, se arată în comunicatul emis de gruparea londoneză.

Tottenham va rămâne, așadar, sub egita ENIC. Recent, Spurs s-a despărțit de Daniel Levy, care a deținut funcția de președinte executiv la echipă încă din 2001.

”Tottenham Hotspur anunță că Daniel Levy a renunțat astăzi la funcția de Președinte Executiv după aproape 25 de ani. Tottenham Hotspur a fost transformată în ultimul sfert de secol.



Clubul a jucat în competițiile europene în 18 din ultimele 20 de sezoane, devenind unul dintre cele mai recunoscute cluburi de fotbal din lume, investind constant în academie, jucători și facilități, inclusiv într-un stadion nou, de clasă mondială, și într-un centru de pregătire ultramodern.



De asemenea, clubul a concurat în mod regulat la cel mai înalt nivel, bucurându-se de numeroase succese remarcabile pe teren, inclusiv recenta câștigare a Cupei Europa League”, se arată în comunicatul emis de Tottenham.

