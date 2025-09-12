Tânăra din Belgia le-a lansat o provocare starurilor lui Spurs, iar printre cei prezenți s-a aflat și Radu Drăgușin.
Celine Debt, una dintre cele mai cunoscute vloggerițe din fotbal, a ajuns în vestiarul lui Tottenham.
Radu Drăgușin, provocat de Celine Dept
Drăgușin a revenit recent la antrenamentele echipei după accidentarea suferită sezonul trecut.
Celine Debt i-a provocat pe jucătorii lui Tottenham să își scrie numele cu markerul pe o tablă folosindu-și mâna mai slabă. Internaționalul român s-a descurcat admirabil și a fost lăudat de celebra vloggeriță.
Printre cei care au mai luat parte la provocare s-au mai numărat Richarlison, Djed Spence, Dominic Solanke sau Pedro Porro.
Cine este Celine Dept
Celine Dept este o influenceriţă şi creatoare de conţinut belgiană, foarte cunoscută pe TikTok şi YouTube.
Dept are un canal de YouTube unde postează diverse tipuri de conţinut legat de fotbal. Dept este prima belgiană care a atins 10 milioane de abonaţi pe YouTube.
Vloggerița a ajuna la aproape 52 de milioane de abonați pe Youtube.
