Tânăra din Belgia le-a lansat o provocare starurilor lui Spurs, iar printre cei prezenți s-a aflat și Radu Drăgușin.

CV de zeci de milioane de euro în Gruia! Cine e Islam Slimani, golgheterul de top transferat de CFR Cluj

Gigi Becali, de neoprit! Răspuns sfidător după ce a primit plângere penală: "E pământul meu, fac ce vreau!"

Drăgușin a revenit recent la antrenamentele echipei după accidentarea suferită sezonul trecut.

Celine Debt i-a provocat pe jucătorii lui Tottenham să își scrie numele cu markerul pe o tablă folosindu-și mâna mai slabă. Internaționalul român s-a descurcat admirabil și a fost lăudat de celebra vloggeriță.

Printre cei care au mai luat parte la provocare s-au mai numărat Richarlison, Djed Spence, Dominic Solanke sau Pedro Porro.

Cine este Celine Dept

