LIVE VIDEO West Ham - Newcastle, de la 16:00
Partida West Ham - Newcastle, din runda a zecea de Premier League, va avea loc duminică, de la ora 16:00
West Ham vine după înfrângerea din runda trecută cu Leeds, scor 1-2 și se află pe locul 19 Premier League, cu doar patru puncte după primele nouă etape.
De cealaltă parte, Newcastle se situează pe locul 13 în clasament și au 12 puncte după nouă partide jucate. „Coțofenele” vin după victoria cu 2-0 în fața lui Tottenham din runda trecută.
Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în sezonul trecut, iar atunci Newcastle s-a impus cu 1-0.
Nick Woltemade a înscris penalty-ul perfect în Premier League, exclusiv pe VOYO
În etapa a șaptea a sezonului 2025/26 de Premier League, Nottingham Forest a pierdut la zero în fața „coțofenelor”, pe Stadionul St. James' Park.
Cu șase minute înainte de final, Nick Woltemade a înscris fără emoții un penalty care a făcut înconjurul lumii.
Întrebat de Costin Ștucan dacă un portar poate să apere vreodată o lovitură de la unsprezece metri executată precum a făcut-o Nick Woltemade în meciul cu Nottingham Forest, fostul portar al lui Manchester City, Costel Pantilimon a replicat într-o manieră savuroasă.
Cu o expresie facială mirată, dar și amuzată, Costel Pantilimon s-a arătat șocat de execuția extrem de bine plasată a lui Nick Woltemade, care a trimis în vinclul din dreapta al porții.
„Acolo vrea să dea, se vede. Doar Alan Shearer mai dădea așa,” a comentat Costel Pantilimon, în exclusivitate pentru VOYO.
„Îi fuge și glezna, uitați-vă la glezna stângă. Era să facă entorsă,” a comentat Costin Ștucan, moderatorul emisiunii Play On Sport.
„O execuție riscantă. Ca să o pui chiar sus acolo, ai nevoie și de noroc,” a apreciat Cristian Pulhac, fostul fundaș stânga al clubului Dinamo București.
Nick Woltemade a înscris pentru Newcastle și în meciul pierdut în fața „tunarilor”, în minutul 90+6.
