Partida West Ham - Newcastle, din runda a zecea de Premier League, va avea loc duminică, de la ora 16:00 și va putea fi vizionată în exclusivitate pe platforma VOYO și LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro .

West Ham vine după înfrângerea din runda trecută cu Leeds, scor 1-2 și se află pe locul 19 Premier League, cu doar patru puncte după primele nouă etape.

De cealaltă parte, Newcastle se situează pe locul 13 în clasament și au 12 puncte după nouă partide jucate. „Coțofenele” vin după victoria cu 2-0 în fața lui Tottenham din runda trecută.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în sezonul trecut, iar atunci Newcastle s-a impus cu 1-0.