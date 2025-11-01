LIVE pe VOYO, Arsenal a câștigat fără emoții și meciul cu Burnley, scor 2-0. Elevii lui Mikel Arteta nu s-au complicat și au rezolvat soarta partidei încă din prima repriză.



Arsenal e de neoprit în Premier League



Gyokeres a fost cel care a deschis scorul în minutul 14, cu o lovitură de cap de pe linia porții, iar Declan Rice a închis tabela în minutul 35, tot cu capul, dar de la opt metri.



Grație acestui rezultat, Arsenal ajunge la 25 de puncte și, după un parcurs de senzație, este la șapte puncte de locul doi, ocupat de Bournemouth, care are un meci mai puțin. ”Tunarii” au pierdut un singur meci în acest sezon de Premier League, scor 1-0 pe Anfield cu Liverpool.



De atunci, Arsenal a bifat un singur rezultat de egalitate și șase victorii. În plus, echipa lui Arteta se poate lăuda și cu cel mai bun atac (18 goluri), dar și cu cea mai bună apărare (3 goluri încasate).



În următoarea etapă, Arsenal va juca pe ”Stadium of Light” cu Sunderland, ocupanta locului patru și una dintre surprizele acestui start de sezon din Premier League.



VIDEO - Rezumatul partidei Burnley - Arsenal 0-2:

