După ce a dominat autoritar jocul pe terenul rivalei, Chelsea a reușit să deschidă scorul în minutul 34 prin Joao Pedro, după o gafă de proporții a lui Micky van de Ven.



Tottenham - Chelsea | Deschidere de scor după o gafă de proporții



Olandezul a încercat să-l depășească pe Caicedo în preajma careului său, dar adversarul a recuperat mingea și i-a pasat-o colegului său, aflat în poziție excelentă pentru a marca.



Vicario a încercat să intervină, dar fără succes. Joao Pedro a reușit să deschidă scorul într-o repriză în care Tottenham nu a bifat nicio ocazie periculoasă de a înscrie.



Înainte de această partidă, Tottenham era clasată pe locul trei, cu 17 puncte, iar rivala de pe Stamford Bridge avea cu trei puncte mai puțin.



Tottenham - Chelsea, LIVE pe VOYO | Echipele de start:

