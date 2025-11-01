După ce a dominat autoritar jocul pe terenul rivalei, Chelsea a reușit să deschidă scorul în minutul 34 prin Joao Pedro, după o gafă de proporții a lui Micky van de Ven.
Tottenham - Chelsea | Deschidere de scor după o gafă de proporții
Olandezul a încercat să-l depășească pe Caicedo în preajma careului său, dar adversarul a recuperat mingea și i-a pasat-o colegului său, aflat în poziție excelentă pentru a marca.
Vicario a încercat să intervină, dar fără succes. Joao Pedro a reușit să deschidă scorul într-o repriză în care Tottenham nu a bifat nicio ocazie periculoasă de a înscrie.
Înainte de această partidă, Tottenham era clasată pe locul trei, cu 17 puncte, iar rivala de pe Stamford Bridge avea cu trei puncte mai puțin.
Tottenham - Chelsea, LIVE pe VOYO | Echipele de start:
- Tottenham: Vicario - Porro, Danso, Van de Ven, Spence - Palhinha, Bentancur - Kudus, Sarr, Bergvall - Kolo Muani
- Chelsea: Sanchez - James, Fofana, Chalobah, Cucurella - Gusto, Caicedo - Neto, Fernandez, Garnacho - Joao Pedro