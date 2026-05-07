Arsenal pregătește o trădare uriașă în Premier League: liderul rivalei!

Arsenal Londra se află față în față cu cea mai bună stagiune din istoria clubului. Londonezii sunt favoriți la titlu în Premier League și pot câștiga în premieră Champions League, dacă o înving pe PSG în finală (30 mai, Budapesta).
Transfer spectaculos încercat de Arsenal
Șefii „tunarilor” au început să pregătească deja întăririle pentru sezonul următor, când așteptările ca realizările din stagiunea curentă să se repete vor fi mari.
Arsenal se luptă, în momentul de față, pentru semnătura mijlocașului central Enzo Fernandez (25 de ani), vicecăpitanul rivalei concitadine Chelsea Londra.
Concurență pentru „tunari”
De serviciile argentanului campion mondial în 2022 mai sunt interesate Manchester City și Barcelona, după cum notează TEAMtalk, citată de Transfer News Live.