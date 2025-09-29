În podcastul său de la BBC, Rooney a spus că nu are încredere că antrenorul portughez va putea schimba lucrurile și că sufletul lui United a dispărut.



Wayne Rooney s-a crucit: „Sufletul clubului a dispărut”



„Pur și simplu nu știu ce se întâmplă. Ruben Amorim are un viitor imens, dar ce se întâmplă la Manchester United nu este Manchester United. Sufletul clubului a dispărut. Are nevoie de un motor nou, de un suflu de viață. Nu este totul din vina antrenorului. Unii jucători nu merită să poarte acel tricou și asta doare”, a spus Rooney.



United traversează un sezon dificil în Premier League: 34 de puncte în 33 de meciuri sub Amorim și cea mai slabă clasare din ultimii 50 de ani, locul 15, după retrogradarea din vechea Primă Divizie în 1974.



Fostul atacant a criticat cultura clubului și a cerut o reacție clară din partea conducerii: „Trebuie să existe un mesaj clar din partea proprietarilor, fie că sunt Glazers sau Sir Jim Ratcliffe. În acest moment, așteptăm cu toții să se prăbușească totul.”



Rooney a jucat la United între 2004 și 2017, a marcat 253 de goluri în 559 de meciuri și a câștigat cinci titluri de campion în Premier League.

