Duminică seară, pe teren propriu, Steaua Roșie a câștigat dramatic împotriva celor de la Radnicki 1923 Kragujevac, scor 2-1, grație golului victoriei marcat de Mirko Ivanic în minutele de prelungire (90+6). Aceasta a fost reușita cu numărul 100 a lui Ivanic pentru club.



Steaua Roșie are 8 victorii din 8 și golaveraj +26



Partida a fost tensionată. Slovenul Ester Sokler deschisese scorul pentru oaspeți în minutul 21, iar Steaua Roșie a rămas în zece oameni înainte de pauză, după eliminarea lui Bruno Duarte (44). Deși angolezul Milson a ratat un penalty (58), Stefan Lekovic a reușit să egaleze pentru gazde în minutul 90.



Cu această victorie, Steaua Roșie rămâne neînvinsă în campionat, acumulând 24 de puncte din 8 meciuri și un golaveraj impresionant +26. Partizan Belgrad urmează pe locul 2 cu 22 de puncte, iar Vojvodina ocupă poziția a 3-a cu 18 puncte.



FCSB va întâlni Steaua Roșie în etapa a cincea a fazei principale din Europa League, pe 27 noiembrie, de la ora 22:00, în direct LIVE TEXT pe Sport.ro.



Programul complet al FCSB în faza principală a Europa League:

Etapa 1: Go Ahead Eagles – FCSB 0-1

Etapa 2: FCSB – Young Boys, 2 octombrie, ora 19:45

Etapa 3: FCSB – Bologna, 23 octombrie, ora 19:45

Etapa 4: FC Basel – FCSB, 6 noiembrie, ora 19:45

Etapa 5: Steaua Roșie – FCSB, 27 noiembrie, ora 22:00

Etapa 6: FCSB – Feyenoord, 11 decembrie, ora 22:00

Etapa 7: Dinamo Zagreb – FCSB, 22 ianuarie, ora 22:00

Etapa 8: FCSB – Fenerbahce, 29 ianuarie, ora 22:00

Miodrag Belodedici: ”Eu sunt stelist, și cu Steaua Roșie, și cu Steaua București!”

Miodrag Belodedici a vorbit despre duelul pe care FCSB îl va disputa cu Steaua Roșie Belgrad în faza principală Europa League.

Având în vedere că multă lume o consideră pe FCSB continuatoarea câștigătoarei Cupei Campionilor Europeni din 1986, legendarul fotbalist român a mărturisit că nu poate alege între cele două echipe, însă susține că este mai apreciat în Serbia.

”M-au sunat și m-au întrebat cu cine o să țin. Eu o să țin cu Steaua… Steaua Roșie cu Steaua București (n.r. FCSB). Nu știu, eu am o istorie mai ciudată. Mi-ar plăcea (n.r. să fie pe stadion). Dacă mă duc pe stadionul Stelei Roșii Belgrad, toată lumea...

Acolo m-au iubit foarte mult. Eu sunt stelist, și cu Steaua Roșie, și cu Steaua București. Așa a fost să fie, să ajung și la Steaua București și să ajung și la Steaua Roșie Belgrad și cu amândouă am cucerit Cupa Campionilor. A fost ceva extraordinar, un vis împlinit sută la sută”, a spus Miodrag Belodedici.

