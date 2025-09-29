ACS HC Buzău 2012 a învins-o pe AHC Potaissa Turda cu scorul de 32-29, duminică, pe teren propriu, într-o partidă din etapa a patra a Ligii Naţionale de handbal masculin.

HC Buzău a obţinut a patra sa victorie consecutivă (tot în această lună a învins ”eterna” campioană Dinamo cu 32-31), iar vicecampioana Potaissa Turda este la a doua înfrângere.

Virbauskas și Gogola, de neoprit în HC Buzău - Potaissa Turda 32-29



Gabrielius Zanas Virbauskas şi Lukasz Gogola au marcat câte 6 goluri pentru buzoieni, iar Vencel Csog şi Mihajlo Mitic au înscris câte 5 goluri. Cristian Ghiţă a reuşit 9 goluri pentru turdeni.

”🔥 Lupii Buzăului continuă să impresioneze! 🔥

🐺În etapa a IV-a a Ligii Zimbrilor 2025 – 2026, HC Buzău a obținut o victorie spectaculoasă împotriva AHC Potaissa Turda, scor 32 – 29 (15 – 15), păstrându-și prima poziție în clasament, cu un total de 8 puncte! 🏆

👏 Felicitări jucătorilor pentru efortul și determinarea de pe teren!

🤾🏻‍♂Marcatori HC Buzău: Ionuț Broască – 1 gol, Vencel Csog – 5 goluri, Edin Klis – 2 goluri, Gabrielius Virbauskas – 6 goluri, Alexandru Tărâță – 2 goluri, Andrei Bejinariu – 1 gol, Lukasz Gogola – 6 goluri, Bogdan Rață – 3 goluri, Mihajlo Mitic – 5 goluri, Grbovic Nemanja – 1 gol

📅 În etapa următoare, Lupii Buzăului joacă în deplasare cu CSM București, luni, 6 octombrie 2025, ora 17:30”, a notat la final pagina oficială de Facebook a echipei buzoiene.

