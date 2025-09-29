VIDEO Lupii, bă! După ce a bătut campioana Dinamo, liderul surpriză din Liga Zimbrilor a învins și vicecampioana

Lupii, bă! După ce a bătut campioana Dinamo, liderul surpriză din Liga Zimbrilor a &icirc;nvins și vicecampioana Handbal
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

HC Buzău este revelația acestui început de sezon în handbalul masculin românesc.

TAGS:
HC BuzauDinamoPotaissa TurdaLukasz GogolaGabrielius Virbauskas
Din articol

ACS HC Buzău 2012 a învins-o pe AHC Potaissa Turda cu scorul de 32-29, duminică, pe teren propriu, într-o partidă din etapa a patra a Ligii Naţionale de handbal masculin.

HC Buzău a obţinut a patra sa victorie consecutivă (tot în această lună a învins ”eterna” campioană Dinamo cu 32-31), iar vicecampioana Potaissa Turda este la a doua înfrângere.

Virbauskas și Gogola, de neoprit în HC Buzău - Potaissa Turda 32-29

Gabrielius Zanas Virbauskas şi Lukasz Gogola au marcat câte 6 goluri pentru buzoieni, iar Vencel Csog şi Mihajlo Mitic au înscris câte 5 goluri. Cristian Ghiţă a reuşit 9 goluri pentru turdeni.

🔥 Lupii Buzăului continuă să impresioneze! 🔥

🐺În etapa a IV-a a Ligii Zimbrilor 2025 – 2026, HC Buzău a obținut o victorie spectaculoasă împotriva AHC Potaissa Turda, scor 32 – 29 (15 – 15), păstrându-și prima poziție în clasament, cu un total de 8 puncte! 🏆

👏 Felicitări jucătorilor pentru efortul și determinarea de pe teren!

🤾🏻‍♂Marcatori HC Buzău: Ionuț Broască – 1 gol, Vencel Csog – 5 goluri, Edin Klis – 2 goluri, Gabrielius Virbauskas – 6 goluri, Alexandru Tărâță – 2 goluri, Andrei Bejinariu – 1 gol, Lukasz Gogola – 6 goluri, Bogdan Rață – 3 goluri, Mihajlo Mitic – 5 goluri, Grbovic Nemanja – 1 gol

📅 În etapa următoare, Lupii Buzăului joacă în deplasare cu CSM București, luni, 6 octombrie 2025, ora 17:30”, a notat la final pagina oficială de Facebook a echipei buzoiene.

Dinamo nu a avut probleme cu CSM Sighișoara

SCM Politehnica Timişoara, condusă de Christian Manojlovic (9 goluri), a întrecut-o pe CS Minaur Baia Mare cu 30-27.

CSM Constanţa a pierdut acasă cu CSM Vaslui, scor 34-36, iar CS Universitatea Cluj a cedat în faţa formaţiei CSM Bucureşti cu 23-27.

Campioana Dinamo nu a avut probleme cu CSM Sighișoara, victorie cu 39-29 în Ștefan cel Mare.

Marcatorii pentru ”dulăi” au fost Nistor 8, Akimenko 6, Ladefoged 5, Valdes 5, Pascual 4, Dodica 3, Buzle 3, Vujovic 2, Lumbroso 1, Rosta 1 și Dedu 1.

Clasamentul din Liga Zimbrilor

1. ACS HC Buzău 8 puncte (4 jocuri)

2. CS Dinamo Bucureşti 6 (4)

3. SCM Politehnica Timişoara 6 (4)

4. CS Minaur Baia Mare 5 (4)

5. CSM Bucureşti 4 (3)

6. CSM Vaslui 4 (4)

Info și foto: Agerpres, HC Buzău 2012

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Peisaj de iarnă la Bâlea Lac. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul | VIDEO & FOTO
Peisaj de iarnă la B&acirc;lea Lac. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul | VIDEO FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Gloria Bistrița, fără vreo șansă &icirc;n duelul de acasă cu Metz din Champions League! Ardelencele stau &icirc;nsă bine &icirc;n clasament
Gloria Bistrița, fără vreo șansă în duelul de acasă cu Metz din Champions League! Ardelencele stau însă bine în clasament
ULTIMELE STIRI
Elvețienii au anunțat ce urmează la Young Boys dacă FCSB nu va fi &icirc;nvinsă pe Arena Națională
Elvețienii au anunțat ce urmează la Young Boys dacă FCSB nu va fi învinsă pe Arena Națională
Gigi Becali și-a făcut calculele pentru play-off! La ce echipe trebuie să fie atentă FCSB
Gigi Becali și-a făcut calculele pentru play-off! La ce echipe trebuie să fie atentă FCSB
Puștii de la Sepsi OSK, rezultat monstru cu Dacia Unirea Brăila &icirc;n Liga 3! Explicațiile pentru proporțiile scorului
Puștii de la Sepsi OSK, rezultat monstru cu Dacia Unirea Brăila în Liga 3! Explicațiile pentru proporțiile scorului
Wayne Rooney s-a crucit: &bdquo;Nu recunosc Manchester United. Sufletul clubului a dispărut&rdquo;
Wayne Rooney s-a crucit: „Nu recunosc Manchester United. Sufletul clubului a dispărut”
Benzema l-a adus la echipă, Benzema l-a concediat! Atacantul a scăpat de conaționalul său de pe banca lui Al Ittihad
Benzema l-a adus la echipă, Benzema l-a concediat! Atacantul a scăpat de conaționalul său de pe banca lui Al Ittihad
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Decizie șocantă: meci de Champions League, anulat! Clubul a refuzat deplasarea

Decizie șocantă: meci de Champions League, anulat! Clubul a refuzat deplasarea

A venit nota de plată pentru B&icirc;rligea! Suma virată de Gigi Becali &icirc;n contul rivalei CFR Cluj

A venit nota de plată pentru Bîrligea! Suma virată de Gigi Becali în contul rivalei CFR Cluj

FCSB - Oțelul Galați 1-0 | Abia a doua victorie a &bdquo;roș-albaștrilor&rdquo; &icirc;n Superliga

FCSB - Oțelul Galați 1-0 | Abia a doua victorie a „roș-albaștrilor” în Superliga

Uluitor! Gigi Becali a anunțat primul &rdquo;11&rdquo; cu Young Boys din Europa League: &rdquo;Prima variantă &icirc;n meciurile tari&rdquo;

Uluitor! Gigi Becali a anunțat primul ”11” cu Young Boys din Europa League: ”Prima variantă în meciurile tari”

Pe ce loc a urcat FCSB &icirc;n Superliga după victoria cu Oțelul Galați

Pe ce loc a urcat FCSB în Superliga după victoria cu Oțelul Galați

Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct la TV și a reacționat imediat după FCSB - Oțelul

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a reacționat imediat după FCSB - Oțelul



Recomandarile redactiei
Elvețienii au anunțat ce urmează la Young Boys dacă FCSB nu va fi &icirc;nvinsă pe Arena Națională
Elvețienii au anunțat ce urmează la Young Boys dacă FCSB nu va fi învinsă pe Arena Națională
Gigi Becali și-a făcut calculele pentru play-off! La ce echipe trebuie să fie atentă FCSB
Gigi Becali și-a făcut calculele pentru play-off! La ce echipe trebuie să fie atentă FCSB
Puștii de la Sepsi OSK, rezultat monstru cu Dacia Unirea Brăila &icirc;n Liga 3! Explicațiile pentru proporțiile scorului
Puștii de la Sepsi OSK, rezultat monstru cu Dacia Unirea Brăila în Liga 3! Explicațiile pentru proporțiile scorului
Gigi Becali pregătește un transfer istoric la FCSB: Acum &icirc;l sun, dau 4,5 milioane de euro!
Gigi Becali pregătește un transfer istoric la FCSB: "Acum îl sun, dau 4,5 milioane de euro!"
Benzema l-a adus la echipă, Benzema l-a concediat! Atacantul a scăpat de conaționalul său de pe banca lui Al Ittihad
Benzema l-a adus la echipă, Benzema l-a concediat! Atacantul a scăpat de conaționalul său de pe banca lui Al Ittihad
Alte subiecte de interes
Surpriză uriașă la handbal! Cine a &icirc;nvins-o pe campioana Dinamo
Surpriză uriașă la handbal! Cine a învins-o pe campioana Dinamo
Minaur Baia Mare - HC Buzău 28-27! Băimărenii sunt primii finaliști ai Supercupei Rom&acirc;niei
Minaur Baia Mare - HC Buzău 28-27! Băimărenii sunt primii finaliști ai Supercupei României
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Supercupa Rom&acirc;niei | Finala Dinamo - Minaur Baia Mare 37-29 a fost &icirc;n direct la Pro Arena și pe VOYO
Supercupa României | Finala Dinamo - Minaur Baia Mare 37-29 a fost în direct la Pro Arena și pe VOYO
Supercupa Rom&acirc;niei la handbal masculin, pe Pro Arena și VOYO! Dinamo și&nbsp;Minaur Baia Mare vor lupta duminică &icirc;n finală
Supercupa României la handbal masculin, pe Pro Arena și VOYO! Dinamo și Minaur Baia Mare vor lupta duminică în finală
CITESTE SI
Regatul Unit vrea să &icirc;năsprească condițiile de ședere permanentă. Imigranții vor fi obligați să facă și ore de voluntariat

stirileprotv Regatul Unit vrea să înăsprească condițiile de ședere permanentă. Imigranții vor fi obligați să facă și ore de voluntariat

O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați &icirc;nainte de nuntă. &rdquo;Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie&rdquo;

protv O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. ”Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie”

Rezultate alegeri parlamentare &icirc;n Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de &rdquo;Patrioți&rdquo;

stirileprotv Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco. Primele imagini de la ceremonia de poveste | GALERIE FOTO

stirileprotv Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco. Primele imagini de la ceremonia de poveste | GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!