Antrenorul lui Liverpool, Arne Slot, ar trebui să renunțe să îl titularizeze pe Mohamed Salah, susține fostul atacant al lui Manchester United, Wayne Rooney.

Wayne Rooney, critic pentru neimplicarea lui Mohamed Salah pe fază defensivă

Înfrângerea de sâmbătă, scor 3-0, acasă împotriva lui Nottingham Forest a fost un alt meci în care egipteanul, care a marcat de cinci ori în acest sezon, nu a reușit să înregistreze niciun gol sau să ofere o pasă decisivă.

„Dacă aș fi în locul lui Slot, aș încerca să iau o decizie importantă doar pentru a avea un impact asupra restului echipei”, a declarat Rooney, în cel mai recent episod din podcastul său, citat de BBC.

Rooney a completat: „Dacă ești unul dintre jucătorii pe care i-au transferat și ești pe bancă și l-ai văzut că nu s-a repliat? Și, din nou, este o legendă a clubului și tot ce a făcut pentru club este de necontestat. Dar dacă ești pe bancă, atunci ce mesaj îți transmite asta?”.

Salah vine după un sezon senzațional la Liverpool

Fotbalistul în vârstă de 33 de ani a devenit primul jucător din istoria Premier League care a terminat un sezon cu cele mai multe goluri și pase decisive. Salah a câștigat astfel premiul de jucătorul stagiunii trecute.

Forma sa uimitoare a coincis cu un prim sezon de succes la conducerea echipei pentru Slot, ducând Liverpool spre titlu în prima stagiune după plecarea lui Jurgen Klopp.

După o perioadă de transferuri de vară aglomerată, care a inclus sosirile lui Florian Wirtz și Alexander Isak pentru o sumă totală de 241 de milioane de lire sterline, „Roșii” au avut dificultăți. Liverpool ocupă locul 11 ​​în clasament, cu 18 puncte acumulate în 12 meciuri.

„Probabil trebuie să te uiți la efectul a ceea ce s-a întâmplat din păcate cu Jota. Ce efect are asta asupra jucătorilor, pentru că sunt coechipierii lui? Cu siguranță asta trebuie să aibă un efect. Trec printr-o perioadă grea, nu-i așa?”, a adăugat Rooney, de cinci ori câștigător al Premier League.

