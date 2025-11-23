Liniștea de la Liverpool a fost zdruncinată serios în ultima perioadă. "Cormoranii" au înregistrat un bilanț dezastruos, suferind nu mai puțin de opt înfrângeri în ultimele 11 partide oficiale. Cu toate acestea, conducerea clubului nu a apăsat butonul de panică.



Celebrul jurnalist Fabrizio Romano a explicat situația tensionată din interiorul clubului, subliniind că șefii grupării nu au demarat nicio procedură pentru înlocuirea olandezului.



"Nu am niciun fel de informație că proprietarii lui Liverpool ar lua o decizie imediată", a transmis Romano într-o intervenție pe canalul său de YouTube. Acesta a adăugat: "Ei nu se gândesc să schimbe antrenorul. Nu sunt în discuții cu niciun alt tehnician. Aceasta este situația la zi".



Tolerat pentru ce a reușit în sezonul trecut



Motivul pentru care Arne Slot rezistă încă pe poziții, în ciuda formei execrabile a echipei, este legat de performanța istorică din sezonul precedent. În primul său an după era Jurgen Klopp, olandezul a reușit imposibilul, ghidând echipa spre titlul din Premier League, o performanță care i-a asigurat un capital important de încredere în fața conducerii.



Totuși, răbdarea suporterilor este pe sfârșite. Nemulțumirea crește vizibil în rândul fanilor, iar dacă atmosfera de pe Anfield va deveni ostilă, scaunul lui Slot s-ar putea clătina serios.



Interesant este că, pe fondul acestei crize, a apărut și o ipoteză surpriză: revenirea lui Jurgen Klopp. Neamțul ar fi lăsat să se înțeleagă că ar fi deschis să preia din nou frâiele gigantului englez, un scenariu care pune și mai multă presiune pe actualul tehnician.

