Dacă în România, FCSB are o prăbușire zgomotoasă, după două sezoane în care a dominat întrecerea internă, și în Anglia vedem o situație similară, în cel mai puternic campionat din lume.

Există însă o mică mare diferență între cele două cazuri. La FCSB, la ce haos domnește la clubul unde există o singură strategie (Faci Ce Spune Becali), nu căderea de acum e surprinzătoare, ci succesul din campaniile precedente!

La Liverpool, în schimb, ceea ce șochează e că, în actuala stagiune, echipa s-a dus în cap, deși oamenii de bază din campania precedentă au rămas pe poziții. În frunte cu antrenorul Arne Slot și cu marea vedetă Mo Salah (foto). Chiar și așa, în acest moment, Liverpool e într-o situație jenantă din punct de vedere fotbalistic.

Concret, campioana en-titre e pe 11 în clasament, la 8 puncte de liderul Arsenal (care are un meci mai puțin!) și deja a pierdut mai multe meciuri (6) decât în tot sezonul trecut de Premier League (4).

Mai grav e că actuala criză nu dă niciun semn că s-ar apropia de final. Din contră! În acest moment, Liverpool are șase înfrângere, în ultimele șapte etape, după cum se poate vedea mai jos:

*Liverpool – Nottingham 0-3

*Manchester City – Liverpool 3-0

*Liverpool – Aston Villa 2-0

*Brentford – Liverpool 3-2

*Liverpool – Manchester United 1-2

*Chelsea – Liverpool 2-1

*Crystal Palace – Liverpool 2-1

