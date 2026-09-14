Anunț neașteptat înainte de FCSB - Petrolul

Meciul cu Petrolul reprezintă primul joc al lui FCSB pe Arena Națională din acest sezon, având în vedere că cel mai mare stadion din țară a fost ocupat de diferite evenimente în vară și nu s-au jucat meciuri de fotbal.

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Fanii roș-albaștrilor au așteptat cu nerăbdare revenirea echipei pe Arena Națională, iar la meciul cu Petrolul Ploiești este anunțată o asistență importantă.

Conform Prosport, pe Arena Națională vor fi prezenți aproximativ 10.000 de spectatori.

Ultimul meci disputat de FCSB pe Arena Națională a fost tot împotriva celor de la Petrolul, pe 24 aprilie, în play-out-ul Superligii. În acea partidă, FCSB a avut câștig de cauză și s-a impus cu scorul de 3-1.

În debutul acestui sezon, FCSB ocupă locul opt în clasamentul Superligii, cu 11 puncte, în timp ce Petrolul se află pe locul patru, cu 15 puncte.