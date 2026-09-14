Superliga României a ajuns la etapa a 9-a, iar Dinamo ocupă primul loc în clasament. „Câinii” au acumulat 20 de puncte și sunt urmați de Rapid (18), Universitatea Craiova (17), Petrolul (15), Farul (14) și Sepsi OSK (13).

Dinamo a revenit în Superliga în 2023, după un singur sezon în Liga 2. Clubul a trecut apoi peste problemele financiare, a obținut licența pentru competițiile europene, iar sezonul trecut a prins play-off-ul. Parcursul s-a oprit însă la barajul pentru Conference League, contra celor de la FCSB.

Bogdan Lobonț, impresionat de „câini”: „Au trecut la nivelul următor”

Un rol important în reconstrucția echipei l-a avut Zeljko Kopic, care a preluat Dinamo în 2023 și a plecat în această vară, după 113 meciuri pe banca formației. Nuno Campos i-a luat locul, iar portughezul are 10 partide la conducerea „câinilor”, cu o medie de 2,30 puncte pe meci.

Bogdan Lobonț a remarcat progresul lui Dinamo și consideră că actuala echipă reprezintă o continuare a muncii lui Kopic.

„Nu cred că și-au schimbat strategia. Și-au updatat-o. Au trecut la nivelul următor. Și ce a făcut Kopic înainte a pus o cărămidă importantă la ce înseamnă Dinamo astăzi. Doar au trecut la următorul nivel. Desigur, joacă diferit față de ce jucau cu Kopic”, a spus Lobonț la VOYO SPORT LIVE.

Pentru Dinamo urmează meciul cu Farul Constanța, pe teren propriu, în etapa a 10-a. Partida este programată duminică, 20 septembrie, de la ora 20:30 și va fi LIVE TEXT pe Sport.ro.