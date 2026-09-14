"Renunțați la VAR!" Legenda din Premier League a explodat după gafa majoră de la Manchester United - Manchester City

&quot;Renunțați la VAR!&quot; Legenda din Premier League a explodat după gafa majoră de la Manchester United - Manchester City Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Derby-ul dintre Manchester United și Manchester City a fost marcat de o eroare de arbitraj recunoscută rapid inclusiv oficial.

TAGS:
Peter SchmeichelManchester UnitedManchester CityVARErling Haaland
Din articol

Manchester City s-a impus cu 1-0 pe Old Trafford, după un gol al lui Erling Haaland din minutul 60, care a fost validat de VAR. La câteva ore după meci, șefii arbitrajului din Premier League au recunoscut"a fost o eroare de judecată" a arbitrilor din camera VAR, care ar fi trebuit să îl cheme la monitor pe Michael Oliver pentru a revedea faza.

Peter Schmeichel vrea ca Premier League să renunțe la VAR după controversa din derby-ul orașului Manchester

La o centrare a lui Gvardiol, Enzo Fernandez - aflat în poziție clară de ofsaid - a încercat să reia mingea spre poartă, însă nu a atins-o. Balonul a ajuns la Haaland, care a înscris. Reușita norvegianului ar fi trebuit anulată, având în vedere că Enzo a influențat faza.

După momentul care a stârnit o mulțime de discuții în Anglia﻿, Peter Schmeichel a avut un discurs dur la adresa VAR. Legenda lui Manchester United, cu 5 titluri cucerite în Premier League, crede că englezii ar trebui să renunțe la arbitrajul video, având în vedere că se produc în continuare astfel de erori și "răpește tot farmecul".

"Mi-aș dori să putem renunța la VAR. Am ajuns într-un sistem în care VAR-ul și arbitrii sunt cei mai importanți oameni din fotbal. Îi răpește tot farmecul. De îndată ce se marchează un gol, nu mai ai voie să te bucuri.

Am văzut că, după cinci minute, jucătorii și fanii au putut să sărbătorească, dar nu e același lucru. Mingea intră în plasă, e gol, însă apoi tușierul ridică steagul pentru ofsaid.

Mi-aș dori, chiar tânjesc după zilele în care am putea renunța la VAR, pentru că e atât de enervant și interferează cu fotbalul. Iar fotbalul nu a devenit mai bun datorită lui", a spus Peter Schmeichel la Viaplay, postul TV la care este analist.

VIDEO Manchester United - Manchester City | Golul lui Erling Haaland, validat de VAR

Publicitate

Comunicatul oficial: "Am luat legătura cu Manchester United pentru a recunoaște eroarea de judecată"

Comisia de Arbitraj din Premier League a reacționat după controversa apărută la Manchester United - Manchester City și a transmis clar că golul nordicului ar fi trebuit anulat.

În urma incidentului din minutul 60 al meciului de duminică din Premier League dintre Manchester United și Manchester City, disputat pe Old Trafford, putem oferi clarificări cu privire la golul acordat lui Haaland. Decizia luată pe teren a fost de ofsaid împotriva lui Haaland, însă aceasta a fost verificată de VAR, iar norvegianul a fost considerat în poziție regulamentară.

În aceeași fază de atac, s-a stabilit că Enzo Fernandez nu a jucat mingea și, prin urmare, orice posibilă infracțiune de ofsaid implică o doză de interpretare. Cu toate acestea, în această situație, VAR-ul nu a sesizat impactul probabil al poziției sale și ar fi trebuit să recomande o analiză a fazei de către arbitrul de pe teren.

Am luat legătura în această seară cu Manchester United pentru a recunoaște ceea ce considerăm a fi o eroare de judecată. Incidentul va fi supus unei analize”, se arată în comunicatul emis de .Comisia de Arbitraj.

VIDEO Rezumat Manchester United - Manchester City 0-1

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Răsturnare de situație după ce Trump a anunțat un acord între Rusia și Ucraina. Zelenski a răbufnit
Răsturnare de situație după ce Trump a anunțat un acord între Rusia și Ucraina. Zelenski a răbufnit
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
Leeds - Newcastle 4-1! Spectacol cu cinci goluri în Premier League (VOYO SPORT 1)
Leeds - Newcastle 4-1! Spectacol cu cinci goluri în Premier League (VOYO SPORT 1)
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
U Craiova, cel mai scump transfer din Superliga! A plătit 2,5 milioane de euro

U Craiova, cel mai scump transfer din Superliga! A plătit 2,5 milioane de euro

FCSB, nou tun financiar: a vândut trei fotbaliști pentru 5 milioane de euro!

FCSB, nou tun financiar: a vândut trei fotbaliști pentru 5 milioane de euro!

Zverev, campionul huiduit la New York. Shelton cere deja schimbarea unei reguli: germanul a întrecut orice măsură la US Open

Zverev, campionul huiduit la New York. Shelton cere deja schimbarea unei reguli: germanul a întrecut orice măsură la US Open

Ilie Dumitrescu, verdict despre numirea lui Florin Maxim la FCSB

Ilie Dumitrescu, verdict despre numirea lui Florin Maxim la FCSB

Panduru e convins: FCSB schimbă antrenorul. "S-ar putea să vină el, e liber"

Panduru e convins: FCSB schimbă antrenorul. "S-ar putea să vină el, e liber"

FCSB - Petrolul Ploiești 2-2, pe Sport.ro. Două puncte imense pierdute de roș-albaștri! Marius Baciu, la al patrulea meci fără victorie

FCSB - Petrolul Ploiești 2-2, pe Sport.ro. Două puncte imense pierdute de roș-albaștri! Marius Baciu, la al patrulea meci fără victorie



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
„Extraordinar!” Gigi Becali și-a numit favoritul după FCSB - Petrolul 2-2
„Extraordinar!” Gigi Becali și-a numit favoritul după FCSB - Petrolul 2-2
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
Alte subiecte de interes
Antrenorul făcut praf de legendarul Peter Schmeichel: „Este un control freak!”
Antrenorul făcut praf de legendarul Peter Schmeichel: „Este un control freak!”
Legenda lui Manchester United nu îl mai iartă pe Cristiano Ronaldo: "Este pentru prima dată când sunt dezamăgit de el!"
Legenda lui Manchester United nu îl mai iartă pe Cristiano Ronaldo: "Este pentru prima dată când sunt dezamăgit de el!"
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
CITESTE SI
Un mecanic auto a dezvăluit modelul care merită cumpărat mai degrabă la mâna a doua decât nou. „Este o alegere foarte bună”

stirileprotv Un mecanic auto a dezvăluit modelul care merită cumpărat mai degrabă la mâna a doua decât nou. „Este o alegere foarte bună”

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Comuna fără niciun elev, unde statul construiește o școală și primarul vine la birou cu elicopterul. Miliarde pe sate fantomă

stirileprotv Comuna fără niciun elev, unde statul construiește o școală și primarul vine la birou cu elicopterul. Miliarde pe sate fantomă

Anunțul meteorologilor după ce vremea s-a răcut brusc. La noapte, termometrele ating 6 grade și va ploua în mai multe zone

stirileprotv Anunțul meteorologilor după ce vremea s-a răcut brusc. La noapte, termometrele ating 6 grade și va ploua în mai multe zone

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UEFA Europa League
Universitatea Craiova - Ararat-Armenia
Universitatea Craiova VS. Ararat-Armenia


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!