"Renunțați la VAR!" Legenda din Premier League a explodat după gafa majoră de la Manchester United - Manchester City

Manchester City s-a impus cu 1-0 pe Old Trafford, după un gol al lui Erling Haaland din minutul 60, care a fost validat de VAR. La câteva ore după meci, șefii arbitrajului din Premier League au recunoscut că "a fost o eroare de judecată" a arbitrilor din camera VAR, care ar fi trebuit să îl cheme la monitor pe Michael Oliver pentru a revedea faza.

Peter Schmeichel vrea ca Premier League să renunțe la VAR după controversa din derby-ul orașului Manchester

La o centrare a lui Gvardiol, Enzo Fernandez - aflat în poziție clară de ofsaid - a încercat să reia mingea spre poartă, însă nu a atins-o. Balonul a ajuns la Haaland, care a înscris. Reușita norvegianului ar fi trebuit anulată, având în vedere că Enzo a influențat faza.

După momentul care a stârnit o mulțime de discuții în Anglia﻿, Peter Schmeichel a avut un discurs dur la adresa VAR. Legenda lui Manchester United, cu 5 titluri cucerite în Premier League, crede că englezii ar trebui să renunțe la arbitrajul video, având în vedere că se produc în continuare astfel de erori și "răpește tot farmecul".

"Mi-aș dori să putem renunța la VAR. Am ajuns într-un sistem în care VAR-ul și arbitrii sunt cei mai importanți oameni din fotbal. Îi răpește tot farmecul. De îndată ce se marchează un gol, nu mai ai voie să te bucuri.

Am văzut că, după cinci minute, jucătorii și fanii au putut să sărbătorească, dar nu e același lucru. Mingea intră în plasă, e gol, însă apoi tușierul ridică steagul pentru ofsaid.

Mi-aș dori, chiar tânjesc după zilele în care am putea renunța la VAR, pentru că e atât de enervant și interferează cu fotbalul. Iar fotbalul nu a devenit mai bun datorită lui", a spus Peter Schmeichel la Viaplay, postul TV la care este analist.