Gafa aparuta pe contul de Twitter al lui United in timpul derby-ului cu City: pregateste Mourinho un super transfer? Ar fi mutarea anului in Europa

Manchester United a reusit o revenire spectaculoasa in derby-ul cu City. Echipa lui Mourinho a castigat dupa ce a fost condusa cu 2-0.

"Diavolii" au intrat cu 0-2 la pauza dupa golurile lui Kompany si Gundogan, insa Pogba a izbutit o "dubla" in doar 80 de secunde, iar Smalling a marcat golul care a amanat sarbatoarea de titlu a baietilor lui Guardiola.

Fanii care au urmarit derby-ul si prin intermediul retelelor de socializare au avut un moment de deruta. La scorul de 2-0 pentru City, pe contul oficial de Twitter al lui United a aparut numele lui James Rodriguez. Nimeni nu a inteles exact motivul acestei postari care a fost stearsa imediat ce a fost sesizata eroarea.

James Rodriguez, in varsta de 26 de ani, este jucatorul lui Madrid in 2014, insa columbianul a fost imprumutat la Bayern Munchen in 2017. Marca a anuntat in cursul acestei saptamani ca nemtii vor sa activeze clauza de cumparare definitiva si sa-l transfere pe Rodriguez in schimbul a 42 de milioane de euro.

Ramane de vazut daca postarea a reprezentat o simpla eroare a celor care administreaza contul de Twitter al lui United sau Jose Mourinho va incerca sa-l transfere pe columbian in perioada de transferuri din vara.