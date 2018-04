City - Liverpool, marti, 21:45, ProTV | Klopp: "Le-am aratat ca nu sunt cea mai buna echipa din lume!" City a primit in 35 de minute cu Liverpool si United tot atatea goluri cat in ultimele 11 meciuri

Manchester City - Liverpool, ora 21:45, in direct la ProTV. Returul sferturilor UEFA Champions League se reia de la scorul de 3-0 pentru echipa lui Klopp.

Liverpool a castigat cu 3-0 in tur, insa "cormoranii" nu pot sta prea linistiti. City i-a invins cu 5-0 chiar in turul acestui campionat. De altfel, echipa lui Guardiola este o masinarie de goluri: in 12 partide din acest sezon au marcat cel putin patru goluri.

In ultimele trei meciuri dintre City si Liverpool s-au marcat nu mai putin de 15 goluri. Gruparea din Manchester a castigat o data, acel 5-0 din turul Premier League, iar in celelalte doua partide s-a impus Liverpool, cu 4-3, respectiv 3-0.

"Trebuie sa facem meciul perfect. Sa producem mult pericol si sa lasam putine sanse lui Liverpool. Trebuie sa fim mai concentrati si foarte energici", a declarat Pep Guardiola inaintea partidei,

a declarat Pep Guardiola inaintea partidei, "Cand am pierdut cu 5-0 la inceputul sezonului au dovedit ca sunt extraordinari, dar am aratat ca nu sunt cea mai buna echipa din lume", a precizat Klopp.

Se anunta un meci ofensiv. City are o medie de 2.7 goluri pe meci in acest sezon (109 goluri / 41 meciuri), iar Liverpool de 2.5 goluri pe meci (106 goluri / 42 meciuri). Ultima saptamana nu a fost una prea buna pentru City: in 35 de minute cu Liverpool si Manchester United, echipa lui Guardiola a luat tot atatea goluri, 6, cat luase in precedentele 11 meciuri!