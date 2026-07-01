Ce surpriză! Au început negocierile pentru transferul lui Virgil van Dijk

După eliminarea de la Campionatul Mondial, Virgil van Dijk (34 de ani) se gândește acum la viitorul său, ținând cont că va intra în ultimul an de contract cu Liverpool și sunt șanse bune pentru un transfer încă din această vară.

Fundașul central olandez a fost o piesă importantă în echipa ”sudată” de Jurgen Klopp la Liverpool în ultimii ani. Este de opt ani pe Anfield, timp în care a câștigat toate trofeele puse în joc, iar acum este aproape de o nouă provocare pe final de carieră.

Au început negocierile pentru transferul lui Van Dijk la Galatasaray

Destinația ar putea fi Turcia, acolo unde VVD este dorit de Galatasaray, echipa care domină autoritar fotbalul din Superlig, scrie Fotomac.

Cele două cluburi au început deja negocierile pentru un transfer, iar Galatasaray îl vede pe Van Dijk drept înlocuitorul perfect pentru Davison Sanchez, care ar putea fi vândut în această perioadă de mercato.

Ar fi al patrulea campionat în care evoluează Van Dijk, care a mai jucat pentru Groningen (Olanda), Celtic (Scoția), respectiv Southamptn și Liverpool (Anglia).