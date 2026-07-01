Ce surpriză! Au început negocierile pentru transferul lui Virgil van Dijk

Ce surpriză! Au început negocierile pentru transferul lui Virgil van Dijk Fotbal extern
SPORT.RO
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După eliminarea de la Campionatul Mondial, Virgil van Dijk (34 de ani) se gândește acum la viitorul său, ținând cont că va intra în ultimul an de contract cu Liverpool și sunt șanse bune pentru un transfer încă din această vară.

Fundașul central olandez a fost o piesă importantă în echipa ”sudată” de Jurgen Klopp la Liverpool în ultimii ani. Este de opt ani pe Anfield, timp în care a câștigat toate trofeele puse în joc, iar acum este aproape de o nouă provocare pe final de carieră.

Au început negocierile pentru transferul lui Van Dijk la Galatasaray

Destinația ar putea fi Turcia, acolo unde VVD este dorit de Galatasaray, echipa care domină autoritar fotbalul din Superlig, scrie Fotomac.

Cele două cluburi au început deja negocierile pentru un transfer, iar Galatasaray îl vede pe Van Dijk drept înlocuitorul perfect pentru Davison Sanchez, care ar putea fi vândut în această perioadă de mercato.

Ar fi al patrulea campionat în care evoluează Van Dijk, care a mai jucat pentru Groningen (Olanda), Celtic (Scoția), respectiv Southamptn și Liverpool (Anglia).

Virgil van Dijk: ”Nu ne mai încălzește cu nimic”

Olanda, văzută printre favoritele la câștigarea acestui turneu, a părăsit CM 2026 încă din optimi, după ce a fost eliminată de Maroc la penalty-uri. La finalul partidei, Van Dijk a tras primele concluzii.

"E foarte dificil să analizăm acum, dar a fost un meci intens. Din punct de vedere defensiv am fost solizi, dar la mijloc nu atât de mult. Am condus cu 1-0, deci planul a funcționat. Din păcate, am fost eliminați la penalty-uri.

Da, sigur că ăsta a fost planul de joc. Dacă vă uitați la toate echipele bune de la această Cupă Mondială, și ele s-au retras și au așteptat momentul potrivit pentru a ataca.

Astăzi a mers bine, dar ar fi putut fi chiar și mai bine. Dar asta nu ne mai încălzește cu nimic. Aș prefera să merg înapoi în vestiar cât mai repede acum, să fiu alături de băieți", a spus căpitanul lui Liverpool.

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