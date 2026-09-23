Olanda face parte din Grupa 2 din Nations League, în urna valorică ”A”, alături de Germania, Grecia și Serbia. Primul meci al olandezilor este chiar împotriva nemților joi seară, de la 21:45.

Xavi l-a cucerit pe Van Dijk cu o singură propoziție și l-a convins să revină la națională

Virgil van Dijk (35 de ani), căpitanul lui Liverpool și liderul vestiarului la reprezentativa Olandei, era pe cale să refuze convocarea pentru acțiunea din Nations League din toamnă.

Doar că Xavi l-a convins într-un mod inedit: ”Ce mi-a spus? Că sunt Virgil van Dijk”, au fost cuvintele stoperului de la Liverpool, care a fost citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

”Aveam nevoie de o vacanță cu familia, apoi a venit conversația cu Xavi... iar după zece secunde am știut ce trebuie să fac”, a mai spus Virgil van Dijk, conform aceleiași surse.

Cotat la 15 milioane de euro de site-urile de specialitate, Van Dijk și-a făcut debutul la națională în 2015, la 24 de ani și 3 luni, sub comanda lui Danny Blind. De atunci, el a bifat 96 de apariții la prima reprezentativă și a înscris și 13 goluri.