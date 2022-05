Viitorul lui Pep Guardiola la Manchester City depinde de Haaland! Condiția îndrăzneață pusă de starul norvegian pentru a semna

Manchester City poate încheia un sezon antologic. „Cetățienii” vor juca returul semifinalei Champions League cu Real Madrid, pornind cu un avantaj de 4-3, iar în Premier League au 1 punct peste Liverpool, cu 4 etape rămase până la final.

Pe lângă acest parcurs excelent, marile publicații sportive din Europa susțin că Erling Haaland (21 ani) și-a dat acordul să vină pe Etihad din această vară. Manchester City îi va achita Borussiei Dortmund clauza de rezilie de 75 de milioane de euro, iar atacantul ar fi fost ademenit cu un venit săptămânal de 600.000 de euro, ceea ce îl va face cel mai bine plătit fotbalist din Premier League.

Doar că Haaland mai are o cerință. Potrivit sport.es, atacantul i-ar fi informat pe oficialii campioanei Angliei că va semna contractul în această vară, dacă angajamentul lui Pep Guardiola (51 ani) va fi prelungit, considerând că sub îndrumarea acestuia va progresa.

După cum bine știm, contractul antrenorului expiră în iunie 2023, iar catalanul a precizat că dorește să ia o pauză înainte de începerea unei noi aventuri. Însă, conform aceleiași surse, conducătorii lui Manchester City au de gând să nu-i piardă pe Guardiola sau Haaland, așa că îi vor propune tehnicianului să rămână pe Etihad până în vara lui 2025.

