Trebuie sa te uiti neaparat :) 30 de meciuri de urmarit in Europa in acest weekend! Juve - Napoli, Arsenal - Tottenham si Rangers - Celtic, printre partidele de interes

Liverpool si Manchester City continua duelul la distanta pentru suprematia in Premier League.

Si acest final de saptamana programeaza meciuri interesante in Europa: "North London Derby" in Anglia (Arsenal - Tottenham), "Euskal Derbia" in Spania (Athletic Bilbao - Real Sociedad), "Derby della Capitale" (Lazio - AS Roma) si derby-ul de titlu (Juve - Napoli) in Italia, "The Old Firm" in Scotia (Rangers Celtic), "Vjecni Derbi" in Croatia (Hajduk Split - Dinamo Zagreb), "Derby of the Capitals" in Rusia (Spartak Moscova - Zenit), "Classico belge" (Anderlecht - Standard Liege), "Tvillingderbyt" in Suedia (AIK - Djurgarden), derby-urile oraselor Viena, Sofia, Sarajevo, Haifa, Budapesta si multe alte intalniri tari.

Borussia Monchengaldbach - RB Leipzig (Germania, Bundesliga, vineri, 30 august, 21.30)

Athletic Bilbao - Real Sociedad (Spania, La Liga, vineri, 30 august, 23.00)

Schalke 04 - Hertha Berlin (Germania, Bundesliga, sambata, 31 august, 16.30)

Manchester City - Brighton & Hove Albion (Anglia, Premier League, sambata, 31 august, 17.00)

Osasuna - FC Barcelona (Spania, La Liga, sambata, 31 august, 18.00)

Ol. Lyon - Bordeaux (Franta, Ligue 1, sambata, 31 august, 18.30)

Burnley - Liverpool (Anglia, Premier League, sambata, 31 august, 19.30)

Hajduk Split - Dinamo Zagreb (Croatia, 1.HNL, sambata, 31 august, 19.30)

Vojvodina Novi Sad - Steaua Rosie Belgrad (Serbia, Super Liga, sambata, 31 august, 19.45)

Hapoel Haifa - Maccabi Haifa (Israel, Ligat Al, sambata, 31 august, 20.30)

Ujpest - Honved (Ungaria, NB1, sambata, 31 august, 20.30)

FK Zeljeznicar Sarajevo - FK Sarajevo (Bosnia, Premier League, sambata, 31 august, 21.00)

Juventus - Napoli (Italia, Serie A, sambata, 31 august, 21.45)

Rangers - Celtic (Scotia, Scottish Premier League, duminica, 1 septembrie, 14.00)

Sparta Rotterdam - Ajax Amsterdam (Olanda, Eredivisie, duminica, 1 septembrie, 15.30)

Club Brugge - Genk (Belgia, Pro League, duminica, 1 septembrie, 15.30)

Slask Wroclaw - Pogon Szczecin (Polonia, Esktraklasa, duminica, 1 septembrie, 16.00)

AIK Solna - Djurgarden (Suedia, Allsvenkan, duminica, 1 septembrie, 16.00)

TSKA Sofia - Levski Sofia (Bulgaria, A PFG, duminica, 1 septembrie, 17.45)

Austria Viena - Rapid Viena (Austria, Osterreichische Bundesliga, duminica, 1 septembrie, 18.00)

Arsenal - Tottenham (Anglia, Premier League, duminica, 1 septembrie, 18.30)

Lazio - AS Roma (Italia, Seria A, duminica, 1 septembrie, 19.00)

Spartak Moscova - Zenit St. Petersburg (Rusia, Premier League, duminica, 1 septembrie, 19.00)

Anderlecht - Standard Liege (Belgia, Pro League, duminica, 1 septembrie, 19.00)

Midtjylland - Brondby (Danemarca, Superligaen, duminica, 1 septembrie, 19.00)

Fenerbahce - Trabzonspor (Turcia, Super Lig, duminica, 1 septembrie, 21.45)

Valerenga - Rosenborg (Norvegia, Tippeligaen, duminica, 1 septembrie, 21.00)

Villarreal - Real Madrid (Spania, La Liga, duminica, 1 septembrie, 22.00)

Ol. Marseille - Sainte-Etienne (Franta, Ligue 1, duminica, 1 septembrie, 22.00)

Sporting Braga - Benfica (Portugalia, Liga Sagres, duminica, 1 septembrie, 23.00)