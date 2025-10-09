Vali Crețu, fundașul dreapta al campioanei FCSB, a recunoscut că Premier League e campionatul la care se uită des. Totodată, jucătorul născut în Buzău a admis că fostul stoper de la Chelsea, acum la CFR, Kurt Zouma, e un fotbalist pe care îl apreciază. În vârstă de 31 de ani, masivul fundaș central francez a semnat în această toamnă cu formația lui Neluțu Varga.

Vali Crețu, fan Premier League, îl admiră pe Zouma

"Vă daţi seama că a câştigat Champions League, a jucat la echipe bune din Anglia. Nu doar că a jucat, a demonstrat! Era un jucător la care mă uitam. Anglia e singurul campionat la care mă uit des. Eu zic că e ceva incredibil că a ajuns în România", a declarat Vali Crețu.

Crescut de Saint-Etienne și cu un deceniu petrecut în fotbalul din Premier League, Kurt Zouma a surprins la începutul lunii septembrie, când a acceptat să semneze cu CFR Cluj, o echipă care nici măcar nu mai este angrenată în cupele europene. Fundașul francez a jucat în sezonul trecut la Al Orobah, o formație saudită retrogradată în eșalonul secund.

Vali Crețu, despre parcursul campioanei FCSB



Crețu a vorbit și despre parcursul echipei sale în această toamnă.

"Sunt un optimist, îi cunosc pe băieţi... am plecat în al şaptelea an alături de ei. Ştiu cât am muncit, câte sacrificii am făcut împreună, am fost şi la bine, şi la greu. Grupul nostru nu poate fi doborât de nimeni. Cu siguranţă ne vom reveni şi vom arăta din nou foarte bine în Europa", a mai spus Vali Crețu.

