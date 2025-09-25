Cât a ajuns să valoreze Kurt Zouma, la doar câteva săptămâni după transferul în România

Crescut de Saint-Etienne și cu un deceniu petrecut în fotbalul din Premier League, Kurt Zouma a surprins la începutul lunii septembrie, când a acceptat să semneze cu CFR Cluj, o echipă care nici măcar nu mai este angrenată în cupele europene. Fundașul francez a jucat în sezonul trecut la Al Orobah, o formație saudită retrogradată în eșalonul secund.

Kurt Zouma, scădere de două milioane de euro după transferul la CFR Cluj



Deși nu este încă pus la punct cu pregătirea fizică, Kurt Zouma a debutat la CFR Cluj. Andrea Mandorlini l-a aruncat în luptă pe finalul partidei cu UTA Arad (1-1), iar stoperul francez a jucat puțin peste un sfert de oră și a încasat un cartonaș galben.



La doar câteva săptămâni după transferul în România, site-ul de specialitate Transfermarkt a actualizat cota de piață a lui Kurt Zouma. De la 10 milioane de euro, fundașul central este evaluat acum la 8 milioane de euro. O scădere semnificativă, însă dublul campion din Premier League rămâne cel mai valoros jucător din Superliga.



În clasamentul celor mai valoroși jucători din Superliga, Kurt Zouma este urmat de Darius Olaru, căpitanul lui FCSB, evaluat la 7,5 milioane de euro. În ierarhia Transfermarkt urmează atacanții Daniel Bîrligea și Louis Munteanu, dar și portarul Ștefan Târnovanu, toți cotați la 5 milioane de euro.

