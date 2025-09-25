Cât a ajuns să valoreze Kurt Zouma, la doar câteva săptămâni după transferul în România

C&acirc;t a ajuns să valoreze Kurt Zouma, la doar c&acirc;teva săptăm&acirc;ni după transferul &icirc;n Rom&acirc;nia Superliga
Kurt Zouma (30 de ani), marea lovitură de imagine dată de CFR Cluj în cea mai recentă fereastră de mercato, a debutat la formația din Gruia în ultima etapă din Superliga.

Kurt ZoumaCFR ClujDarius OlaruStefan Tarnovanulouis munteanudaniel birligea
Crescut de Saint-Etienne și cu un deceniu petrecut în fotbalul din Premier League, Kurt Zouma a surprins la începutul lunii septembrie, când a acceptat să semneze cu CFR Cluj, o echipă care nici măcar nu mai este angrenată în cupele europene. Fundașul francez a jucat în sezonul trecut la Al Orobah, o formație saudită retrogradată în eșalonul secund.

Kurt Zouma, scădere de două milioane de euro după transferul la CFR Cluj

Deși nu este încă pus la punct cu pregătirea fizică, Kurt Zouma a debutat la CFR Cluj. Andrea Mandorlini l-a aruncat în luptă pe finalul partidei cu UTA Arad (1-1), iar stoperul francez a jucat puțin peste un sfert de oră și a încasat un cartonaș galben.

La doar câteva săptămâni după transferul în România, site-ul de specialitate Transfermarkt a actualizat cota de piață a lui Kurt Zouma. De la 10 milioane de euro, fundașul central este evaluat acum la 8 milioane de euro. O scădere semnificativă, însă dublul campion din Premier League rămâne cel mai valoros jucător din Superliga.

În clasamentul celor mai valoroși jucători din Superliga, Kurt Zouma este urmat de Darius Olaru, căpitanul lui FCSB, evaluat la 7,5 milioane de euro. În ierarhia Transfermarkt urmează atacanții Daniel Bîrligea și Louis Munteanu, dar și portarul Ștefan Târnovanu, toți cotați la 5 milioane de euro.

Kurt Zouma, internațional francez cu trofeul Champions League și două titluri în Anglia

Kurt Zouma era liber de contract din luna iulie. În sezonul trecut a evoluat pentru formația saudită Al Orobah, sub formă de împrumut de la West Ham United.

Zouma s-a format la Saint-Etienne, iar în 2014, la vârsta de 20 de ani, era cumpărat de Chelsea pentru aproape 15 milioane de euro. La formația de pe Stamford Bridge a strâns 151 de meciuri și a cucerit cinci trofee: Liga Campionilor, două titluri în Premier League, Supercupa Europei și Cupa Ligii Angliei.

Fundașul francez a ajuns în 2021 la West Ham, care a plătit 35 de milioane de euro către Chelsea. În tricoul "ciocănarilor", Zouma a strâns 103 partide și a cucerit trofeul Conference League în sezonul 2022/2023.

Zouma a strâns 11 meciuri și un gol la naționala de seniori a Franței, în perioada 2015-2021.

