Ruben Amorim a izbucnit! Ce l-a deranjat pe antrenorul lui Manchester United

Credincios unei aşezări 3-4-3, Ruben Amorim consideră că presiunea presei a împiedicat anterior echipa sa să îşi schimbe sistemul. El explică schimbarea tactică a echipei sale, care a folosit patru fundaşi împotriva lui Newcastle, printr-o nevoie de adaptare.

Pentru prima dată de la sosirea sa la Manchester United, Ruben Amorim a abandonat aşezarea sa preferată, 3-4-3. Acest lucru s-a întâmplat vineri, cu ocazia victoriei cu 1-0 a "diavolilor roşii", care au jucat într-o aşezare 4-2-3-1. Această schimbare de sistem fusese cerută de mult timp de suporteri şi de presa engleză, care au criticat rigiditatea antrenorului portughez în ciuda prestaţiilor slabe. "Nici măcar Papa nu mă va schimba", declarase el în septembrie.

Într-o conferinţă de presă de luni, portughezul a încercat să explice schimbarea sa tactică. "Încercăm să ne construim o identitate", a afirmat Amorim, menţionând accidentările lui Fernandes, de Ligt, Mainoo şi Maguire, precum şi absenţele legate de Cupa Africii pe Naţiuni (Mbeumo, Amad Diallo şi Mazraoui).

"Nu este din cauza presiunii presei sau a fanilor. Când presa vorbeşte constant despre schimbarea sistemului, eu nu pot să o fac, pentru că jucătorii vor crede că schimb din cauza lor. Acesta ar fi sfârşitul pentru antrenor", a spus el, conform L'Equipe.

Marţi, împotriva ''lanternei roşii'' Wolverhampton, Manchester United nu va conta pe Bruno Fernandes, indisponibil din cauza unei accidentări la ischiogambieri. "Deja spune că vrea să se antreneze. După tratament, vine să urmărească antrenamentele. Nu ştiu dacă vrea postul meu, dar nu poate sta acolo în tăcere, vorbeşte mereu", a glumit Amorim. "De aceea este căpitanul", a adăugat el.

Agerpres

