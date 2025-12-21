Meciurile din Premier League se văd în exclusivitate pe platforma VOYO.

Chiar și după înfrângere, antrenorul Ruben Amorim consideră că Manchester United a avut ghinion și nu le reproșează multe jucătorilor săi.



Ce a declarat Ruben Amorim după Aston Villa - Manchester United



Ruben Amorim este de părere că Manchester United a fost echipa mai bună, dar gazdele au practic un joc mai pragmatic:



"Cred că astăzi am fost echipa mai bună. Am avut ghinion, inclusiv cu accidentarea lui Bruno Fernandes, dar pe parcursul jocului, chiar și fără el, am fost echipa mai bună. Am blocat destul de bine tranzițiile și ei s-au descurcat foarte bine. Am făcut o treabă foarte bună pe care nimeni nu și-o va aminti mâine, pentru că ceea ce contează este rezultatul.



Știam deja că Aston Villa joacă cu toată echipa în propria jumătate și aveam nevoie să supraaglomerăm acea zonă. Ne-am antrenat pentru asta. Am avut opțiuni diferite, putem folosi formule de start diferite în funcție de meci, așa că suntem în progres. Din nou, cred că meritam mult mai mult astăzi, dar echipa mai bună nu a câștigat.



Am văzut încă de la începutul sezonului o echipă care merge înainte, dar care uneori se relaxează puțin și alteori nu este acolo, la momentul potrivit, pentru a lupta. Astăzi a fost complet opusul: am fost echipa mai bună împotriva unei formații puternice pe teren propriu și aflate într-o perioadă foarte bună. Am fost cu adevărat ghinioniști astăzi", a declarat Ruben Amorim, citat de BBC.



Morgan Rogers a semnat "o dublă" și a fost eroul celor de la Aston Villa în acest duel. Golul lui Manchester United a fost înscris de Matheus Cunha.

