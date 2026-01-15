United, asta ar fi lovitura anului: „Aduceți-l, dacă vreți trofee din nou!“

Pare greu de crezut pentru cei care n-au prins Manchester United, pe vremea când echipa era condusă de Sir Alex Ferguson însă, în acele vremuri, englezii erau „abonați“ la locul 1, în Premier League.

Între 1993 și 2013, deci în 20 de ani, „Diavolii roșii“ au cucerit titlul de… 13 ori! Astăzi, United a devenit o formație mediocră, aflată doar pe 7 în Premier League. Ceea ce e chiar bine, dacă ne amintim că, în campania precedentă, trupa condusă de Ruben Amorim (40 de ani) s-a clasat pe… 15! Cu astfel de rezultate, tehnicianul portughez a plătit prețul, într-un final, fiind pus pe liber, la începutul acestui an.

Momentan, de gruparea din Manchester se ocupă Michael Carrick, însă e foarte puțin probabil ca acesta să rămână pe bancă pe termen lung.

În acest context, United a primit o recomandare din partea lui Rene Meulensteen, fost asistent al lui Sir Alex Ferguson. Meulensteen e de părere că șefii clubului trebuie să încerce aducerea lui Carlo Ancelotti (66 de ani) din vară, după ce tehnicianul italian ar avea posibilitatea de a părăsi naționala Braziliei, după Mondialul din 2026.

