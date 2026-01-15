United, asta ar fi lovitura anului: „Aduceți-l, dacă vreți trofee din nou!“

Pare greu de crezut pentru cei care n-au prins Manchester United, pe vremea când echipa era condusă de Sir Alex Ferguson însă, în acele vremuri, englezii erau „abonați“ la locul 1, în Premier League.
Între 1993 și 2013, deci în 20 de ani, „Diavolii roșii“ au cucerit titlul de… 13 ori! Astăzi, United a devenit o formație mediocră, aflată doar pe 7 în Premier League. Ceea ce e chiar bine, dacă ne amintim că, în campania precedentă, trupa condusă de Ruben Amorim (40 de ani) s-a clasat pe… 15! Cu astfel de rezultate, tehnicianul portughez a plătit prețul, într-un final, fiind pus pe liber, la începutul acestui an.
Momentan, de gruparea din Manchester se ocupă Michael Carrick, însă e foarte puțin probabil ca acesta să rămână pe bancă pe termen lung.
În acest context, United a primit o recomandare din partea lui Rene Meulensteen, fost asistent al lui Sir Alex Ferguson. Meulensteen e de părere că șefii clubului trebuie să încerce aducerea lui Carlo Ancelotti (66 de ani) din vară, după ce tehnicianul italian ar avea posibilitatea de a părăsi naționala Braziliei, după Mondialul din 2026.
„Ancelotti poate gestiona succesul și presiunea. Pentru că e specialist în asta“
Analizând situația actuală a lui United, care a cucerit ultimul trofeu în 2017 (Europa League sub comanda lui Jose Mourinho), Rene Meulensteen a explicat ce îl recomandă pe Carlo Ancelotti pentru banca „Diavolilor roșii“.
„Ancelotti e genul de antrenor care poate gestiona succesul și presiunea. Pentru că e specialist în asta. El știe exact atmosfera pe care trebuie să o creezi la un club care vrea să aibă succes. Dacă îl aduci, la United, va pune în aplicare ce știe, fără să țină cont de tot felul de păreri. Ancelotti ar spune din prima zi: <<De acum încolo, decid eu totul. Pentru că eu sunt manager, de asta m-ați adus aici și știu ce fac>>. Când ajungi la un club de talia lui United, trebuie să pui piciorul în prag din prima zi. Trebuie să clarifici lucrurile de la bun început, să arăți cine e șeful. Eu cred că Ruben Amorim aici a greșit. El n-a fost pe aceeași lungime de undă cu superiorii săi. Ruben Amorim avea ideile lui despre cum trebuie să fie condus clubul, iar șefii săi aveau cu totul alte idei“, a spus Rene Meulensteen.